Salernitana, decisa la seconda fase del ritiro: i granata si alleneranno a Matera

La Salernitana ha scelto la località dove trascorrerà la seconda parte del ritiro. I granata si alleneranno a Matera dal 27 luglio al 4 agosto. La Basilicata ha avuto la precedenza sull'Umbria, in particolare su Gubbio: era stato opzionata una struttura alberghiera ma non c'erano impianti sportivi disponibili, perché lo stadio Barbetti è in manutenzione campionato e il Gubbio si allena in...