Salernitana-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Nel match dello stadio “Arechi” di Salerno, è l’entusiasmo a costituire il leit-motiv della sfida tra i granata e la Roma. I padroni di casa, reduci dalla miracolosa salvezza dello scorso anno, hanno subito intenzione di riscattare la prematura uscita dal tabellone di Coppa Italia, avvenuta per mano del Parma la scorsa settimana. Dall’altra parte del campo ad attenderli ci saranno i giallorossi di Mourinho, lanciati dagli ottimi risultati ottenuti nel precampionato e pronti a sfoggiare i nuovi importanti acquisti, che hanno incrementato qualitativamente e tecnicamente l’organico. Diverso lo “storico” che accompagna i due allenatori all’appuntamento: Nicola con le sue squadre ha sempre perso senza segnare reti nella prima giornata di A, Mourinho è invece ancora imbattuto all’esordio stagionale. Fari puntati su Tammy Abraham, che ha realizzato proprio contro la Salernitana il suo primo gol in Serie A, e su Paulo Dybala, che ha punito due volte i campani lo scorso anno con la maglia della Juventus. La cabala, infine, depone decisamente a favore dei giallorossi: escludendo la sconfitta a tavolino contro il Verona nel 2020, la Roma ha un record di sei vinte e tre pareggiate – con cinque clean sheet – nel debutto in campionato dal 2012 ad oggi.

Salernitan a- Roma , le scelte di Nicola

Nicola farà con ogni probabilità ricorso al 3-5-2 visto all’opera nel corso della passata stagione, con Sepe tra i pali protetto dagli ex Gyömbér e Fazio più Pirola, che relegherebbe l’ultimo arrivato Bronn in panchina. Subito in campo la new entry Candreva (a scapito di Sambia) e posizionato sul versante destro nella linea dei centrocampisti con licenza di offendere, mentre a sinistra Mazzocchi potrebbe vincere il ballottaggio con Kechrida. Nel cuore della mediana sicuri Lassana Coulibaly e Kastanos, la terza maglia da titolare se la contendono Vilhena e Mazzocchi. Nel tandem offensivo forte la candidatura di Bonazzoli, che potrebbe essere affiancato da Ribery il quale deve però superare la concorrenza di Botheim. Tra i convocati anche Radovanovic e Bradaric, out sia Jaroszynski che la coppia Lovato-Bohinen, il cui rientro è previsto per settembre.

Salernitan a- Roma , le scelte di M ourinho

Per la prima uscita ufficiale della Roma, il tecnico portoghese utilizzerà alcuni dei pezzi pregiati arrivati nel mercato estivo, confermando però la difesa dello scorso anno composta, davanti a Rui Patricio, da Mancini, Smalling ed Ibanez. Karsdorp si occuperà della corsia destra, sul versante opposto Spinazzola potrebbe essere preferito a Zalewski, come interni di centrocampo saranno Pellegrini – fruibile in posizione arretrata – Cristante e Matic a giocarsi le due maglie da titolari. In avanti spazio ai tre tenori: Zaniolo e Dybala supporteranno Abraham, schierato come vertice offensivo. Dalla panchina Wijnaldum, pronto a subentrare a gara in corso come già accaduto nell’ultima amichevole contro lo Shakhtar.

Salernitana-Roma, le probabili formazioni

Salernitana (3-5-2): Sepe, Gyömbér, Fazio, Pirola, Candreva, L. Coulibaly, Capezzi, Kastanos, Mazzocchi, Botheim, Bonazzoli. All. Nicola

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Pellegrini, Matic, Spinazzola, Dybala, Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

Salernitan a- Roma , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Salernitana-Roma sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.