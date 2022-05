Salernitana, salvezza possibile con una giornata di anticipo: le combinazioni

La salvezza a portata di mano. Impensabile, fino a soltanto poche settimane fa. La Salernitana, quando al termine del campionato di Serie A mancano appena due giornate, si trova attualmente al quartultimo posto della classifica, fuori dalla zona retrocessione, con un punto di vantaggio sul Cagliari. Ed anche il calendario, adesso, sembra dare una mano agli uomini di Nicola, capaci di raccogliere ben 14 punti nelle ultime sei gare grazie ad un ruolino di marcia fatto di quattro vittorie e due pareggi. I granata, negli ultimi 180 minuti del torneo, affronteranno infatti Empoli e Udinese, formazioni che, ormai, non hanno più niente da chiedere al campionato.

Salernitana salva con 90 minuti di anticipo se: le combinazioni

La Salernitana, addirittura, potrebbe festeggiare la salvezza questo weekend con una giornata di anticipo. Uno scenario possibile in caso di vittoria dei campani al Castellani e di contemporaneo ko del Cagliari contro l'Inter e mancata vittoria del Genoa allo stadio Maradona. In quel caso, a soli novanta minuti dal termine del torneo, la Salernitana si porterebbe a +4 dalla zona retrocessione (Salernitana 33, Cagliari 29, Genoa 29 in caso di pareggio o 28 un caso di sconfitta). Un pareggio dei sardi, con cui i granata hanno gli scontri diretti in parità ma una differenza reti generale peggiore, o una vittoria dei liguri rimanderebbe invece il verdetto all'ultimo turno.