Salernitana - Samp 0-2: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

La Sampdoria passa all'Arechi con il minimo sforzo. Fa tutto la Salernitana tra disattenzioni, buchi e incertezze non all'altezza della serie A. Tutto facile per D'Aversa, a cui basta un tempo per incassare tre punti preziosi e ringrazia: 0-2.

Nella ripresa la squadra di Colantuono tenta una timida reazione e che a fine gara, sola con i propri problemi, si ritrova con una classifica da Cenerentola a pari punti con il Cagliari (7 punti a testa, dopo il pareggio con il Sassuolo e scontro diretto alle porte) e una panchina di nuovo precaria, di nuovo a rischio. In attesa della gara del Genoa, preso atto che adesso la Sampdoria scappa a quota 12 e il Venezia a quota 15, Colantuono ed i suoi uomini hanno sprecato un altro jolly: i blucerchiati erano in difficoltà grave, alla vigilia, ma si sono ritrovati e compattati allo stadio Arechi mettendo insieme poche trame ma sufficienti per battere la Salernitana. Debole, ma anche confusa: Gondo dura un tempo e qualche scampolo, poi si ferma Ribèry (prima davanti alla bandierina del calcio d'angolo, in occasione dello 0-1 doriano e poi arrendendosi all'infortunio), si fermano anche i granata che concedono - 4 contro 1 - la ripartenza alla Sampdoria, in occasione dello 0-2. Roba che in Serie A certifica la crisi, profonda.

Articolo su Salerno Today

Il tabellino

Salernitana (4-3-1-2): Belec; Zortea (10' st Kechrida), Gyomber, Gagliolo, Ranieri; L. Coulibaly, Di Tacchio (22' st Schiavone), Kastanos (1' st Obi); Ribery (22' st Simy); Gondo (10' st Bonazzoli), Djuric. A disp.: Fiorillo, Delli Carri, Bogdan, Jaroszynski, Capezzi, Vergani. Allenatore: Colantuono.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski (16' st Dragusin), Ferrari (20' st Chabot), Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Verre (16' st Askildsen); Quagliarella (41' st Gabbiadini), Caputo. A disp.: Ravaglia, Falcone, Depaoli, Murru, Trimboli, Yepes, Ciervo. Allenatore D'Aversa.

Arbitro: Giacomelli.

Marcatori: 40' pt aut. Di Tacchio (Sam), 43' pt Candreva (Sam).

Note: ammoniti Bereszynski, Ekdal. Chabot (Sam).

Salernitana - Samp 0-2: dove vedere gol e highlights

Le immagini salienti di Salernitana - Samp 0-2 giocata domenica 21 novembre sono disponibili su Sky Sport