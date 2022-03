Salernitana - Sassuolo 2-2: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

La Salernitana scappa, poi annaspa, pare affondare e alla fine risorge dalle macerie della sconfitta, salvata dalla sua vecchia guardia. E' 2-2 allo stadio Arechi, ancora un pareggio per la truppa di Davide Nicola che però potrebbe non bastare. Contro il formidabile attacco del Sassuolo, Davide Nicola cambia per tre quarti la propria difesa e lo fa un po' per emergenza e un po' per scelta: da destra a sinistra, la Salernitana si schiera con Veseli (Mazzocchi infortunato), Gyomber (preferito a Dragusin), di nuovo Fazio e poi Ruggeri, preferito a Ranieri che va in panchina dopo una settimana condizionata da un risentimento al quadricipite. La partita, però, comincia in discesa per i padroni di casa, che mostrano buon piglio e discreta fluidità di gioco, soprattutto sulla fascia sinistra.

Articolo su Salerno Today

Il tabellino

MARCATORI: 8' Bonazzoli, 81' Djuric (Sal); 20' Scamacca, 30' Traore (Sas).

SALERNITANA FORMAZIONE UFFICIALE (4-4-2): Sepe; Veseli (46' Zortea), Gyomber, Fazio, Ruggeri (70' Ranieri); Kastanos (46' Perotti), L. Coulibaly, Ederson (31' Radovanovic), Verdi (70' Mousset); Bonazzoli, Djuric. In panchina: Belec, M. Coulibaly, Bohinen, Obi, Dragusin, Gagliolo, Mikael. Allenatore: Davide Nicola.

SASSUOLO FORMAZIONE UFFICIALE (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches (46' Tressoldi), Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi (78' Ayhan), Raspadori, Traorè (78' Matheus Henrique); Scamacca (69' Defrel). In panchina: Pegolo, Zacchi, Peluso, Ayhan, Magnanelli, Harroui, Matheus Henrique, Defrel, Ceide, Ciervo, Oddei. Allenatore: Alessio Dionisi.

ARBITRO: Luca Massimi di Termoli.

NOTE: AMMONITI: Berardi, Raspadori, Maxime Lopez (Sas); Ruggeri, Ranieri (Sal). ESPULSI: Raspadori (Sas) al 59' per doppia ammonizione.

Salernitana - Sassuolo 2-2: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Salernitana - Sassuolo 2-2 giocata sabato 12 marzo sono disponibili su Sky Sport