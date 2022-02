Salernitana - Spezia 2-2: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Djuric in panchina in avvio per lasciare spazio a Mousset, Verdi fuori al momento dell'assalto anziché Ribéry, fuori anche Mazzocchi - che crossava - impostando a destra Dragusin che è un centrale. Chi guarda alla panchina, dopo il 2-2 raccolto dalla Salernitana allo stadio Arechi, imputa a Colantuono alcune, decisive scelte sbagliate. Ha ottenuto il primo punto casalingo, da quando è alla guida della Salernitana, ma questo pareggio sa di brodino, serve a poco o nulla. Non sono bastate due punizioni gioiello di Verdi: la Salernitana di Colantuono aveva l'obbligo di vincere e ha sciupato, ha steccato. Ora la società riflette e nulla è escluso: Iervolino ha lasciato lo stadio Arechi scuro in volto, amareggiato. "Sabatini ha commentato brevemente con me la partita. Ripartiamo dal mattoncino", dice Colantuono. L'impressione è che la società sia orientata a concedere ancora tempo e fiducia al tecnico.

Articolo su Salerno Today

Il tabellino

Reti: 4′ pt, 16′ pt Verdi (SA), 11′ pt rig. Manaj (SP), 30′ pt rig. Verde (SP).

Salernitana: Sepe, Ribery (31′ st Mikael), Verdi (20′ st Bohinen), Radovanovic, Fazio, Coulibaly L., Ranieri, Kastanos (20′ st Perotti), Dragusin, Mazzocchi (37′ st Gyomber), Mousset (1′ st Djuric). All. Stefano Colantuono.

A disposizione: Belec, Jaroszynski, Ederson, Zortea, Obi, Kechrida, Gagliolo.

Spezia: Provedel, Sala (23′ st Nguiamba), Manaj (31′ st Nzola), Verde (23′ st Agudelo), Gyasi, Reca, Kiwior, Maggiore, Amian, Erlic, Nikolaou. All. Thiago Motta.

A disposizione: Zoet, Zovko, Bourabia, Hristov, Ferrer, Antiste, Salcedo, Strelec, Bertola.

Arbitro: Paolo Valeri di Roma 2.

Note: ammoniti: Mousset, Fazio (SA), Amian, Kiwior, Nguiamba (SP). Angoli: 5 – 6. Recupero: 5′ pt, 3′ st.

Salernitana - Spezia 2-2: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Salernitana - Spezia 2-2 giocata lunedì 7 febbraio sono disponibili su Sky Sport