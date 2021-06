''Ahi ahi'' Lotito: la Figc ''boccia'' il Trust per la Salernitana

''La proposta non rispetta i requisiti di indipendenza e terzietà che erano stati richiesti'': la Federazione ha dato tempo fino a sabato per risolvere tutte le problematiche

Brutte notizie per Claudio Lotito, il proprietario della Lazio e della Salernitana, che deve ''liberarsi'' del club campano, appena promosso in Serie A dove affronterà proprio la squadra biancoceleste. La Figc ha bocciato il trust proposto da Lotito per la Salernitana: ''Non rispetta i requisiti di indipendenza e terzietà che erano stati richiesti. Non si entra nel merito delle persone ma delle procedure con cui sono stati nominati.". La Figc quindi sostanzialmente ha bocciato la proposta di trust presentata venerdì dalle società proprietarie dalla Salernitana, ma ha dato tempo fino a sabato alle 20 per risolvere i problemi che sono stati evidenziati.

La Figc: "Non rispetta i requisiti"

La Figc ha evidenziato che non c’è nessuna garanzia che queste persone siano state nominate attraverso un processo indipendente e terzo, visto che non è stato spiegato come sono stati scelti. Inoltre rispetto all’indipendenza e alla terzietà, sussiste un terzo elemento fondamentale: una relazione della Covisoc dice che il trust e il fondo non dispongono delle riserve economiche necessarie. Quindi, evidenzia la Figc, “non c’è l’indipendenza economica del trust rispetto alle società disponenti".

Altra curiosità riguarda le società fornitrici che sono riconducibili alla Lazio. Il tempo però per sistemare le questioni c’è, ed è stato fissato fino a sabato 3 luglio alle ore 20 per “modificare la struttura e i criteri che regolano anche il rapporto tra i guardiani, il trust e gli amministratori”.

Nella lettera viene inserita anche la possibilità che il 'guardiano' possa revocare in certe situazioni anche il mandato del trust. Quindi, secondo la Figc, ''ci sono regole sia nella nomina che nella gestione del trust che non garantiscono l’indipendenza e la terzietà''.

"La Figc ha chiesto chiarimenti"

"Parlare di bocciatura è errato. La Figc ci ha chiesto dei chiarimenti e un'integrazione per il normale snellimento e funzionamento del trust. Tutto da fare entro sabato e sarà fatto senza alcun problema". L'avvocato della Salernitana, Gianmichele Gentile, si esprime così all'Adnkronos in merito alla decisione della Federcalcio di non accettare la proposta di trust presentata venerdì scorso dalle società proprietarie del club campano (una del figlio di Claudio Lotito, Enrico e l'altra di suo cognato Marco Mezzaroma) dando tempo fino a sabato alle 20 per risolvere le criticità. "É stato fatto tutto nella norma e giuridicamente il trust risponde a ogni requisito richiesto. I tifosi della Salernitana devono avere fiducia", aggiunge Gentile.