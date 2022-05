Salernitana - Udinese 0-4: tabellino e dove vedere gli highlights

Squadra in casa

Alla fine è successo davvero: la Salernitana è salva. Non ha inciso sull'impresa firmata da Davide Nicola il ko di ieri sera in casa contro l'Udinese, che ha chiuso il suo campionato alla grande, sbancando l'Arechi, ma partecipando alla grande festa della città campana, che ha ottenuto il pass per restare tra i grandi del calcio grazie al risultato di Venezia - Cagliari.

Città impazzita di gioia: caroselli in centro e festa grande all'Arechi, per un risultato che sembrava impossibile qualche mese fa.

Il tabellino

SALERNITANA (3-4-2-1): Belec; Gyomber (19′ st Ribéry), Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly (1′ st M. Coulibaly), Bohinen (19′ st Kastanos), Ruggeri (1′ st Zortea); Verdi (19′ st Perotti), Bonazzoli; Djuric. A disposizione: Fiorillo, Russo, Obi, Di Tacchio, Dragusin, Capezzi, Gagliolo. All. Nicola.

UDINESE (3-5-2): Padelli; Becao (43′ st Benkovic), Nuytinck, Perez; Molina, Pereyra (24′ st Pafundi), Walace, Makengo, Udogie (24′ st Soppy); Deulofeu (1′ st Samardzic), Nestorovski (48′ st Ballarini). A disposizione: Gasparini, Santurro, Zeegelaar, Arslan, Jajalo, Pablo Marí, Pussetto. All. Cioffi.

Arbitro: Orsato (Vivenzi/Ranghetti). IV uomo: Sacchi. Var: Mazzoleni (Dionisi).

NOTE. Marcatori: Deulofeu al 4′, Nestorovski al 34′, Udogie al 42′ pt, Pereyra al 14′ st. Angoli: 8-1. Spettatori: 29739; Recupero: 5′ pt, 8′ st.

Salernitana - Udinese 0-4: dove vedere gli highlights

