Salernitana-Udinese, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Salernitana prova a completare il piccolo miracolo costituito da una salvezza sulla quale pochi, per non dire nessuno, erano disposti a scommettere solo prima di Pasqua. I granata, visto il perfetto equilibrio nei confronti diretti con la diretta concorrente Cagliari (1-1 in ambedue i confronti), hanno una differenza reti complessiva peggiore che li penalizzerebbe in caso di arrivo a pari punti: per mantenere la categoria è necessario quindi battere l’Udinese in quest’ultimo appuntamento stagionale, oppure pareggiare (o perdere) e sperare che i sardi non vincano in trasferta contro un Venezia già retrocesso. L'unico precedente in Serie A a Salerno risale a febbraio 1999, incontro che si concluse con la vittoria dei bianconeri per 2-1.

I padroni di casa possono contare su un notevole trend che ha contrassegnato quetsa recente porzione di campionato: con quattro vittorie e tre pareggi, la Salernitana ha infatti una striscia positiva che dura da metà aprile (ultimo passo falso all’Olimpico, contro la Roma che si impose 2-1). Da neopromossa, a fare meglio fu il Verona, che arrivò a 9 risultati utili consecutivi nel 2020. L'Udinese, ha invece collezionato una vittoria, due sconfitte e un pareggio nelle precedenti 4 giornate, ma è imbattuta in trasferta da due mesi: dopo lo stop al “Maradona” contro il Napoli, ha espugnato Venezia e Firenze e pareggiato due volte in Emilia (a Bologna e sul campo del Sassuolo).

Salernitana-Udinese , le scelte di Nicola

L’allenatore della formazione granata deve rinunciare allo squalificato Ederson, rimpiazzato dal rientrante Bohinen che ne prenderà il posto nel cuore della mediana, con ai lati Lassana Coulibaly e Kastanos (Mamadou Coulibaly si candida come alternativa). Sui binari laterali correranno Mazzocchi a destra e uno tra Obi, Zortea e Ruggeri sulla sinistra, col primo favorito. Nessun dubbio sul terzetto difensivo, composto da Gyomber, Radovanovic e Fazio a proteggere Belec, che rileva l’infortunato Sepe alle prese con un problema al polpaccio. In avanti, l’inamovibile Djuric dovrebbe essere affiancato da Verdi, che dovrebbe spuntarla nel duello con Bonazzoli per una maglia nell’undici titolare. Perotti e Ribery pronti a subentrare dalla panchina per dare manforte a gara in corso.

Salernitana-Udinese , le scelte di Cioffi

I friulani con ogni probabilità si presenteranno all’Arechi privi di Beto e Success, oltre che di Silvestri (sarà Padelli a farne le veci tra i pali). Diversi i dubbi da sciogliere, in primis in una difesa che dovrebbe prevedere Rodrigo Becão, Pablo Marì e Perez con la rinuncia a Nuytinck. A centrocampo, possibile panchina per Arslan, e spazio a Makengo, Walace e Pereyra, con Molina largo a destra e Udogie favorito su Zeegelaar per presidiare il versante sinistro. In avanti, il tandem composto da Deulofeu e Pussetto, ma anche Nestorovski ha chance di utilizzo, anche in funzione di una staffetta nel corso della partita.

Salernitana-Udinese , le probabili formazioni

Salernitana (3-5-2): Belec, Gyomber, Radovanovic, Fazio, Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Kastanos, Obi, Verdi, Djuric. All. Nicola

Udinese (3-5-2): Padelli, Rodrigo Becão, Pablo Marì, Perez, Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie, Deulofeu, Pussetto. All. Cioffi

Salernitana-Udinese , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Salernitana-Udinese sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.