Salernitana-Venezia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A Salerno si gioca. Questo il responso del Collegio di Garanzia del Coni, che ha confermato il regolare svolgimento della partita allineandosi alle decisioni del primo e secondo grado di giudizio, che avevano respinto la richiesta del Venezia (3-0 a tavolino dopo il match del 6 gennaio non disputato causa un cluster di Covid nel gruppo squadra granata). Quello dell’Arechi è un vero e proprio scontro salvezza, che potrebbe peraltro rivoluzionare la classifica e far assumere alla lotta per la permanenza in serie A sembianze ben diverse da quelle attuali. I padroni di casa, dieci punti nelle ultime quattro gare (vittorie con Sampdoria, Udinese e Fiorentina, oltre al pareggio di Bergamo di lunedì), potrebbero con tre punti abbandonare la zona retrocessione, scavalcando di una lunghezza il Cagliari attualmente a quota 28. Ben diversa la situazione dei lagunari, inchiodati sul fondo della graduatoria ed a secco di punti da metà febbraio (1-1 casalingo contro il Genoa) con una striscia negativa di nove sconfitte che ha portato il distacco dalla zona tranquillità a sei punti. I destini di Salernitana e Venezia sono inoltre collegati alla formazione sarda non solo in chiave classifica: la formazione di Nicola la ospiterà domenica in quello che potrebbe diventare un autentico spareggio, quella di Soncin li riceverà l’ultimo turno, quando però i giochi potrebbero già essere fatti.

S alernitana-Venezia , le scelte di Nicola

Decisioni sulla composizione del pacchetto arretrato, a protezione di Sepe, legate alle condizioni di Radovanovic, che non ha partecipato alla trasferta di Bergamo per un problema al flessore che sembra ormai superato. Qualora il provino desse esiti confortanti, sarà lui ad affiancare Gyomber e Fazio nella retroguardia granata facendo scalare in panchina Ruggeri, uscito anzitempo dal Gewiss Stadium. Sui binari laterali conferme a sinistra per Zortea (in luogo dell’infortunato Ranieri) ed a destra per Mazzocchi, mentre nel cuore della mediana si posizioneranno Ederson, Bohinen e Lassana Coulibaly. Tandem offensivo con Bonazzoli e Djuric favoriti, e Verdi pronto a dare manforte a match in corso.

S alernitana-Venezia , le scelte di Soncin

Il tecnico dei lagunari dovrebbe regolarmente disporre di Vacca, uscito per un colpo al volto che ha richiesto un intervento di riduzione di frattura e plastica delle ossa nasali. Sarà quindi lui a dirigere il centrocampo completato da Ampadu e Crnigoj, in un 4-3-2-1 che contemplerebbe Cuisance ed Aramu in appoggio a Henry. Nella retroguardia, davanti a Mäenpää, si disporrebbero quindi Mateju e Hpas come esterni bassi e la coppia centrale formata da Caldara e Ceccaroni. Variante con la difesa a tre che prevede l’arretramento di Ampadu sulla linea dei difensori.

S alernitana-Venezia , le probabili formazioni

Salernitana (3-5-2): Sepe, Gyomber, Fazio, Radovanovic, Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Ederson, Zortea, Bonazzoli, Djuric. All. Nicola

Venezia (4-3-2-1): Mäenpää, Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps, Crnigoj, Ampadu, Vacca, Cuisance, Aramu, Henry. All. Soncin

S alernitana-Venezia , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Salernitana-Venezia sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.