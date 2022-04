Salernitana-Venezia spostata al 5 maggio, dopo il ricorso

Il Venezia tiene duro e va avanti. Da una parte per cercare di raggiungere una salvezza oltremodo complicatasi dopo i risultati negativi degli ultimi due mesi (ben sette le sconfitte consecutive, con l’ultimo punto conquistato che risale addirittura al 20 febbraio nel 1-1 interno con il Genoa), dall’altra rivolgendosi al Collegio di Garanzia del Coni al fine di ottenere la vittoria a tavolino. E facendo contestualmente slittare ancora la partita che si sarebbe dovuta disputare mercoledì prossimo all’Arechi di Salerno contro i padroni di casa della Salernitana, come recupero del match già rinviato in occasione del turno dell’Epifania.

Lo scorso 6 gennaio, infatti, la formazione veneta si era regolarmente presentata per disputare la sfida contro i granata, i quali però vennero stoppati dall’Asl locale a causa di un cluster di Covid riscontrato nel gruppo squadra, non recandosi pertanto allo stadio per espletare le formalità legate al match. La partita, pertanto, non venne giocata, situazione peraltro identica a quella accaduta a Bologna nel confronto tra i rossoblu e l’Inter. Come medesimo è il risultato del ricorso presentato dai lagunari ed i nerazzurri, respinto dalla Corte d’appello federale: la società milanese aveva poi inoltrato la richiesta dell’assegnazione della vittoria a tavolino al Collegio di Garanzia del Coni, respinta la scorsa settimana con l’inserimento definitivo nel calendario dei recuperi della gara con gli emiliani, che si giocherà mercoledì prossimo al “Dall’Ara” con inizio alle 20,15.

L’iter seguito dal Venezia è quindi lo stesso, con il ricorso al giudizio del Collegio di Garanzia il quale ha comunicato che esaminerà il 2 maggio alle ore 15 le richieste del club veneto, con l’udienza a Sezioni Unite preordinata a discutere ed esaminare quanto presentato dalla società contro la FIGC e nei confronti della Salernitana e della Lega Nazionale Professionisti Serie A. Da qui, la scelta della Lega di ricollocare in calendario la partita originariamente fissata per il 27 aprile, attendendo il ricorso il cui eventuale esito negativo, come già accaduto nel caso di Bologna-Inter, “sbloccherebbe” il regolare svolgimento della partita che verrebbe disputata giovedì 5 maggio. A ridosso, pertanto, del week-end della terzultima giornata di campionato, con i verdetti della lotta salvezza tecnicamente ancora da emettere salvo accelerazioni di Sampdoria e Cagliari, su cui il terzetto Salernitana-Venezia-Genoa - appaiate in fondo a 22 punti - deve fare la corsa.