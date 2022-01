Walter Sabatini ha firmato: è il nuovo ds della Salernitana

Walter Sabatini ha detto sì: è lui il nuovo ds della Salernitana. Il nuovo patron del club, Danilo Iervolino, ha ottenuto la firma del direttore sportivo ex Roma, Inter e Bologna, nei mesi scorsi vicino al Genoa. Sarà subito operativo sul mercato.

L'imprenditore campano che ha presentato in extremis a fine dicembre l'offerta per acquistare le quote del club, ora sta acquisendo il pacchetto azionario in via definitiva. Tutto sarà definito dopo il trasferimento delle quote a Iervolino, che potrebbe avvenire domani o al massimo venerdì in uno studio notarile romano (o salernitano).

Iervolino ha scelto uno dei più navigati direttori sportivi in circolazione nel calcio italiano per rilanciare il club e progettare il futuro, partendo dal mercato di gennaio in corso. Sabatini darà il via alla rivoluzione tecnica, che potrebbe toccare anche la panchina. Dopo il colpo a Verona, Colantuono non è in discussione. Saranno decisive per lui le prossime partite di campionato. I rumors parlano di Gennaro Gattuso come possibile sostituto in caso di esonero, ma l'ex Milan avrebbe risposto picche in attesa di una chance più allettante.

Iervolino vuole che la Salernitana diventi una fucina di giovani talenti e per questo punterebbe sull'occhio e sulla competenza a livello mondiale di Sabatini. Andrà via l'attuale ds Angelo Fabiani, che è legato al club da un contratto fino a giugno 2023.