Salisburgo-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Prosegue il lavoro di preparazione in vista del via ufficiale della stagione dell'Inter. I nerazzurri, reduci dalla tournée in Giappone, durante la quale hanno affrontato gli arabi dell'Al Nassr (pareggio per 1-1) ed i francesi del Paris Saint-Germain (vittoria per 2-1), scenderanno nuovamente in campo mercoledì 9 agosto alle 19 alla Red Bull Arena contro il Salisburgo. Un match in cui il tecnico Simone Inzaghi, che potrà contare a breve sul portiere svizzero Yann Sommer, in arrivo dal Bayern Monaco, spera di vedere ulteriori passi in avanti dopo quelli già osservati in occasione della sfida con il Psg. L'Inter, in attesa dell'esordio in campionato, previsto per sabato 19 agosto a San Siro con il Monza, tornerà poi nuovamente in campo il 13 agosto contro il Klubi Sportiv Egnatia, club di Rrogozhinë che milita nella massima divisione albanese.

Dove vedere Salisburgo-Inter in tv e streaming

La partita Salisburgo-Inter, in programma mercoledì 9 agosto alle 19 alla Red Bull Arena, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky, invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (numero 201) e Sky Sport (numero 251). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.