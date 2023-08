Inter, con il Salisburgo le prove generali per il campionato: la probabile formazione

Si avvicina il via ufficiale della stagione, previsto per l'Inter per sabato 19 agosto, quando Lautaro e compagni ospiteranno a San Siro il Monza nella gara valevole per la prima giornata del campionato di serie A. Un appuntamento al quale i nerazzurri si avvicineranno scendendo in campo per le ultime due amichevoli estive, la prima delle quali, quella con gli austriaci del Salisburgo, è in programma mercoledì 9 alla Red Bull Arena. Una sfida in cui il tecnico Simone Inzaghi, costretto a fare a meno di Francesco Acerbi, ai box per un problema muscolare, farà le prove generali in vista del debutto ufficiale della sua squadra.

La probabile formazione

L'allenatore, ancora in attesa di un rinforzo nel reparto offensivo, ha accolto in queste ore in gruppo il portiere Yann Sommer, prelevato dal Bayern Monaco. Lo svizzero verrà verosimilmente impiegato nel corso dell'amichevole con il Salisburgo, ma probabile che dall'inizio ci sia ancora spazio per Stankovic. In difesa, con Acerbi out, a guidare il reparto ci sarà De Vrij, affiancato da Darmian a destra e Bastoni a sinistra. In mezzo al campo il terzetto formato da Barella, Calhanoglu e Frattesi, con uno tra Dumfries e Cuadrado a destra e Dimarco a sinistra. In attacco spazio per Thuram, favorito su Correa, al fianco di Lautaro.

Questa, nel dettaglio, la probabile formazione: