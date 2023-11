Salisburgo-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Vincere per staccare il pass per gli ottavi di finale. Questo l'obiettivo dell'Inter, che mercoledì 8 novembre, alle 21, farà visita al Salisburgo nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League. I nerazzurri, reduci dal successo in campionato contro l'Atalanta, occupano al momento il primo posto del gruppo D a pari merito con la Real Sociedad con i loro 7 punti, quattro in più degli austriaci. Conquistare l'intera posta in palio, per gli uomini di Simone Inzaghi, significherebbe quindi staccare il pass con due gare di anticipo.

Salisburgo-Inter, le scelte di Struber

Struber, per la sfida contro l'Inter, dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2, con Kjaergaard ad agire alle spalle del tandem d'attacco formato da Gloukh e Simic. A centrocampo Bidstrup in cabina di regia con Susic e Gourna-Douath ai suoi lati, mentre in difesa spazio per Dedic, Solet, Pavlovic e Ulmer. Tra i pali Schlager.

Salisburgo-Inter, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, dall'altra parte, dovrà fare a meno di Pavard, che nella partita di Bergamo ha riportato la lussazione della rotula del ginocchio sinistro. In difesa, quindi, ci sarà spazio per Darmian insieme a Bastoni ed uno tra Acerbi (favorito) e De Vrij. In mezzo al campo possibile riposo per Mkhitaryan, con Frattesi a completare la linea mediana con Barella e Calhanoglu. Sulle corsie esterne Dumfries e Carlos Augusto (preferito a Dimarco), mentre in attacco potrebbe esserci Sanchez al fianco dell'inamovibile Lautaro.

Salisburgo-Inter, le probabili formazioni

Salisburgo (4-3-1-2): Schlager; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Susic, Bidstrup, Gourna-Douat; Kjaergaard; Gloukh, Simic, All. Struber

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Lautaro, Sanchez. All. Inzaghi

Salisburgo-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Salisburgo-Inter, in programma mercoledì 8 novembre alle 21 e valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League, sarà trasmessa in diretta da Amazon Prime Video. L'app è disponibile su Smart Tv, su decoder Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco Playstation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) ed i dispositivi Amazon Firr TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Sandro Piccinini, commento tecnico di Massimo Ambrosini.