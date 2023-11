Salisburgo-Inter, le quote dei bookmakers

Una gara che, per l'Inter, potrebbe già valere gli ottavi di finale. I nerazzurri, reduci dal successo contro l'Atalanta, il terzo consecutivo in campionato, faranno visita nella serata di mercoledì 8 novembre al Salisburgo nella sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. In caso di successo gli uomini di Simone Inzaghi, al momento al comando del gruppo D con i loro 7 punti a pari merito con la Real Sociedad e a +4 dagli austriaci (ancora fermo a 0 il Benfica), sarebbero già certi del passaggio del turno.

Le quote

Un match, quello in terra austriaca, ampiamente alla portata dei nerazzurri per i bookmakers. Dalle agenzie di scommesse qui prese in considerazione (Snai, Bwin e Sisal), il successo dell'Inter è infatti quotato tra 1.57 e 1.60, mentre quello del Salisburgo oscilla tra 5.25 e 5.50. Il segno X, invece, si aggira tra 4 e 4.25.

Queste, nel dettaglio, le quote della partita Salisburgo-Inter: