Salisburgo-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Partirà dalla Red Bull Arena di Saliburgo il cammino europeo del Milan in questa stagione 2022/2023. I rossoneri, reduci dalla vittoria per 3-2 nel derby di campionato contro l'Inter, faranno visita martedì 6 settembre alle 21 alla formazione austriaca nella prima giornata della fase a gironi di Champions League. Una gara in cui gli uomini di Pioli, galvanizzati dal successo contro i cugini, cercheranno di conquistare l'intera posta in palio per iniziare con il piede giusto l'avventura nella massima competizione continentale. Attenzione però alla formazione di Jaissle, capolista del proprio campionato con 18 punti conquistati nelle prime sette giornate (sei vittorie ed una sconfitta).

Salisburgo-Milan, le scelte di Jaissle

Jaissle, per la partita contro il Milan, dovrà fare i conti con una lunga lista di indisponibili: mancheranno infatti all'appello Tijani, Okoh, Koita, Sucic, Piatkowski, Omoregie, Diambou e Van der Brempt. Modulo di partenza sarà il 4-3-1-2, con Kameri chiamato ad agire alle spalle del tandem d'attacco formato da Fernando e Okafor. Linea di centrocampo composta da Capaldo, Seiwald e Kjaergaard, mentre in difesa ci sarà spazio per Dedic, Solet, Wober e Ulmer. Kohn tra i pali.

Salisburgo-Milan, le scelte di Pioli

Pioli, per il match contro gli austriaci, si affiderà al consueto 4-2-3-1. Al centro dell'attacco dovrebbe esserci ancora spazio per Giroud (favorito su Origi), mentre sulla trequarti Diaz e Saelemaekers insidiano De Ketelaere e Messias. Certo del posto, invece, Leao. In mezzo al campo conferma in vista per il tandem Bennacer-Tonali, in difesa spazio per Calabria, Tomori, Kalulu ed Hernandez. In porta Maignan.

Salisburgo-Milan, le probabil formazioni

Salisburgo (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet, Wober, Ulmer; Capaldo, Seiwald, Kjaergaard; Kameri; Okafor, Fernando. All. Jaissle

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Salisburgo-Milan, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Salisburgo-Milan sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Action (206 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite). Il match, per gli abbonati, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go. La sfida della Red Bull Arena sarà inoltre trasmessa in diretta streaming da Infinity + , visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.