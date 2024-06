Il saluto di Risaliti: "Vittorie e passione, ad Arezzo i migliori anni della mia carriera"

Era in buona compagnia, ma se si dovesse indicare uno degli uomini spogliatoio più importanti delle ultime due stagioni, il pensiero andrebbe dritto a Giacomo Risaliti. Classe 1995, difensore centrale, per l'Arezzo è stato un solido punto di riferimento, non soltanto in campo. Fu lui, con un colpo di testa su azione d'angolo, a segnare il primo gol del nuovo corso amaranto. Era il 3 settembre...