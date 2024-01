Samardzic al Napoli, De Laurentiis accelera

Dopo Mazzocchi, arrivato a Napoli per sostenere le visite mediche, è il turno di Samardzic. I Campioni d'Italia in piena crisi si affidano al mercato per risollevare una stagione deludente e l'asso dell'Udinese è il colpo grosso per dare maggiore qualità ad una mediana che la prossima estate perderà Zielinksi, sempre più vicino ad accasarsi all'Inter a parametro zero.

Samardzic al Napoli, cifre e dettagli dell'operazione

La trattativa tra i campani e friulani entra sempre più nel vivo e le due società sono vicine a trovare la quadra per chiudere. De Laurentiis avrebbe messo sul piatto i 20 milioni per convincere l'Udinese a cedere subito il proprio gioiello. L'idea degli azzurri sarebbe quella di inserire Zerbin come contropartita, Pozzo però vorrebbe solo soldi, ma i buoni rapporti tra i due club non freneranno l'avanzata dell'affare che potrebbe concludersi anche senza l'inserimento di un giocatore.

Non dovrebbero esserci problemi anche per accontentare il ragazzo con differenza di ingaggio che oggi si assesta sui 500 mila euro tra i 2 milioni offerti dal Napoli e i 2,5 richiesti dal centrocampista. Anche in questo caso le parti si avvicineranno magari con l'inserimento di alcuni bonus, il fatto che si sia arrivati già a parlare dei diritti d'immagine, come rivela Gianluca Di Marzio, è l'indizio per la buona riuscita dell'acquisto. Tutto pronto quindi, il Napoli si candida ad essere il re del calciomercato di gennaio.