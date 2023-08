Inter, in arrivo Samardzic: le cifre dell'operazione

Non solo porta, difesa e attacco. L'Inter, in sede di mercato, si sta muovendo in questi giorni anche alla ricerca di un centrocampista che possa completare il reparto accanto ai vari Barella, Calhanoglu, Frattesi, Mkhitaryan e Asllani. Il nome finito nel mirino della dirigenza già da tempo è quello di Lazar Samardzic, attualmente in forza all'Udinese, formazione con la quale, nel corso dell'ultima stagione, ha realizzato cinque reti in 32 presenze complessive. Ed i nerazzurri, in queste ore, avrebbero raggiunto l'accordo con i friulani per l'arrivo del serbo classe 2002, con la definitiva fumata bianca che potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Cifre e formula

L'Inter, salvo clamorosi colpi di scena, si aggiudicherà le prestazioni di Samardzic con la formula del prestito oneroso a quattro milioni di euro con obbligo di riscatto, fissato a 16 milioni. A questi vanno aggiunti i due milioni di bonus ed il cartellino di Fabbian, valutato 4,5 milioni. Il serbo, nell'organico di Simone Inzaghi, andrà a colmare il vuoto lasciato dall'addio di Roberto Gagliardini, liberato a parametro zero lo scorso 30 giugno e passato al Monza. Samardzic, in particolare, costituirà insieme a Mkhitaryan l'alternativa a Barella e Frattesi, considerate al momento le mezzali titolari nerazzurre. Il vice Calhanoglu, ormai passato a pieno titolo al ruolo di regista, sarà invece Asllani.