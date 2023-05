La Samp nel baratro, e Ferrero accusa Garrone

Retrocessa in B e, ancora peggio, sommersa dai debiti. La Sampdoria rischia di avere seri problemi nelle prossime settimane per iscriversi al campionato cadetto. Una china pericolosa e rovinosa, che ha fatto tornare a parlare dopo mesi anche Massimo Ferrero, ancora proprietario del club. "La B? Con me al timone l’incubo non ci sarebbe stato, ma da 18 mesi io nella Samp non decido nulla. Non mi danno neanche un biglietto per entrare allo stadio", ha detto parlando sulla Gazzetta dello Sport. Il rischio fallimento oggi è l'incubo dei tifosi doriani: "Farò di tutto affinché questo non avvenga. Non è una sfida tra me e Garrone, tra me e il cda. Mi sto muovendo in più direzioni per provare a salvare il club".

Per Ferrero un match a distanza con il suo predecessore, Garrone, che gli passò il club alla cifra simbolica di un euro: "Non è andata proprio così: io ho pure ricomprato il marchio che era stato venduto a Banca Intesa per circa 30 milioni: ho quasi finito le rate da pagare. Garrone mi ha venduto il club a un euro, lasciato un contributo di 15 milioni e delle garanzie bancarie. Se non avessi avuto dietro un imprenditore di spessore come lui, pronto a intervenire in ogni caso di bisogno, non avrei mai preso la Sampdoria. Ma attenzione: con me Garrone ha risparmiato 30 milioni di perdite all’anno per 9 anni. Si faccia il conto: sono circa 270 milioni. E durante la mia gestione io non gli ho chiesto nulla… Ora lui mi rinnega e non è carino".

E poi l'affondo e la provocazione, in pieno stile Viperetta: "Lui mi ha affidato la Samp e ha sempre detto che se fosse accaduto qualcosa sarebbe intervenuto lui. Perfetto, lo dimostri: si riprenda la Samp, gliela ridò a un euro, non voglio nulla per me. Basta fare un aumento di capitale e poi può darla al suo amico Barnaba o a chi vuole lui. Parli con il trustee Gianluca Vidal e con il mio avvocato Pieremilio Sammarco, che ha provato invano a contattarlo".

In passato si erano aperte diverse situazioni per cedere il club blucerchiato prima che la situazione finanziaria (e ora anche tecnica) degenerasse. Ferrero rivela alcuni retroscena, tornando a puntare il dito su Garrone: "Avevo chiuso la trattativa con Vialli con tanto di mia firma per 88 milioni, 60 dei quali servivano per pagare i concordati. Era necessaria una garanzia di Garrone di 25 milioni al nuovo gruppo qualora la squadra fosse finita in B e si fosse deprezzata la rosa. Bastava un minuto per darla, l’affare era chiuso, ma Garrone ha risposto sì dopo 45 giorni. Nel frattempo, abbiamo perso 6-7 partite, Di Francesco è stato esonerato, la squadra era in crisi: a quel punto l’offerta è scesa a 40-45 milioni e non era più congrua. Con Vialli però sono rimasto in ottimi rapporti tanto da avergli offerto la presidenza della Samp: mi ha ringraziato, ma si era già impegnato con la Nazionale. La trattativa non l’ho fatta saltare io, ma Garrone con il suo ritardo".