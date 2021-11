Samp - Verona 3-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Seconda vittoria consecutiva e iniezione di fiducia per la Sampdoria che ribalta il Verona nel secondo tempo e allunga ulteriormente sulla zona rossa mettendo in sicurezza la propria classifica. Primo tempo senza grosse occasioni, con gli Scaligeri in vantaggio grazie a Tameze (con la complicità di Yoshida), ripresa completamente diversa con la grande reazione blucerchiata e la remuntada firmata da Candreva, Ekdal e Murru. Tre punti d'oro per il proseguo del campionato, ma non c'è tempo per dormire sugli allori: martedì si tornerà in campo per il turno infrasettimanale: blucerchiati che giocheranno in Toscana alle 18.30 contro la Fiorentina.

Il tabellino

Marcatori: 37’ p.t. Tameze (H), 6’ s.t. Candreva (S), 32’ s.t. Ekdal (S), 44’ s.t. Murru (S).



Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari (35’ p.t. Yoshida), Colley, Augello (40’ s.t. Murru); Candreva, Thorsby, Ekdal, Verre (21’ s.t. Silva); Caputo (40’ s.t. Dragusin s.v.), Quagliarella (40’ s.t. Gabbiadini). All. D’Aversa.



Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Casale (38’ s.t. Cancellieri), Ceccherini; Faraoni, Tameze (29’ s.t. Veloso), Ilic, Lazovic; Caprari, Barak; Simeone (22’ s.t. Lasagna). All. Tudor.



Arbitro: Maggioni della sezione di Lecco.



Ammoniti: 10’ s.t. Bereszynski (S), 20’ s.t. Faraoni (H), 24’ s.t. Ekdal (S), 25’ s.t. Thorsby (S), 35’ s.t. Quagliarella (S).

