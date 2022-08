Sampdoria-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sampdoria e Atalanta si affrontano in una gara già delicata. Le due squadre hanno ceduto alcuni giocatori importanti, i blucerchiati per aggiustare il più possibile il bilancio in vista della cessione societaria che in tanti sperano possa arrivare il prima possibile, la Dea per dare il via ad un nuovo ciclo. Così da una parte non ci sono più Thorsby, Candreva, Damsgaard e Bonazzoli, sostituiti da Villar e Djuricic, oltre che dal centrale Leverbe, mentre dall'altra via Pessina, Freuler e Miranchuk per fare spazio a Ederson e Lookman. Giampaolo e Gasperini attendono con ansia rinforzi entro la fine di agosto altrimenti centrare i rispettivi obiettivi non sarà facile.

Sampdoria-Atalanta: le scelte di Giampaolo

In conferenza stampa il tecnico blucerchiato ha chiuso la porta a Villar e Djuricic, i due nuovi acquisti non sono ancora pronti anche se l'ex Sassuolo non è ancora del tutto escluso dalla formazione titolare. Fuori dai giochi sicuramente il centrale Leverbe squalificato e così la formazione in difesa è già fatta con Augello, Colley, Ferrari e Bereszynski davanti ad Audero. In mediana si va verso la conferma di Viera davanti alla difesa e alle spalle di Caputo probabile spazio per Sabiri, Verre, Rincon e Leris.

Sampdoria-Atalanta: le sclete di Gasperini

Emergenza difesa per Gasperini che non recupera Demiral e non avrà nemmeno Palomino fermato dalle controanalisi antidoping. Nel paccetto arretrato dovrebbe trovare spazio Scalvini più di Okoli tra Toloi e Djimsiti, a centrocampo Koopmeiners e De Roon sono gli unici superstiti visto che Freuler è partito e che Ederson è infortunato. Poca scelta anche sugli esterni, Zappacosta è ko, così giocheranno Hateboer e Maehle. In attacco Zapata, Malinovskyi e Pasalic sono i favoriti con Boga che dovrebbe partire dalla panchina.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Atalanta

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Verre, Sabiri; Caputo. All. Giampaolo

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Scalvini, Djmsiti; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini

Dove vedere Sampdoria-Atalanta in diretta streaming e in tv

Con il nuovo accordo anche Sampdoria-Atalanta sarà visibile previa abbonamento sia su Dazn che su Sky dove i canali televisivi dedicati saranno il 202 e il 252. Per lo streaming attiva oltre alla App di Dazn anche Sky Go e il servizio on demand Now Tv.