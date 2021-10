Sampdoria-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sampdoria-Atalanta di mercoledì 27 ottobre alle 18,30 rischia di essere la partita degli assenti. D’Aversa, che torna in panchina dopo la squalifica, cerca la vittoria per dare seguito al successo contro lo Spezia di venerdì scorso. Non sarà facile perché all’appello mancheranno Ekdal, Damsgaard, Bereszynski e Verre. Emergenza piena per Gasperini, squalificato dopo il rosso con polemica di sabato scorso, che non potrà di nuovo contare su Pessina, Gosens, Djimsiti e Hateboer, ma spera di recuperare Toloi e Maehle.

Sampdoria-Atalanta: le scelte di D’Aversa

Dopo le barricate alzate contro lo Spezia per mancanza di alternative, la Sampdoria è pronta a tornare al 4-3-3 con scelte obbligate in mezzo, dove giocheranno Silva, Thorsby e Askildsen. In attacco Quagliarella vince il ballottaggio con Caputo e avrà ai suoi fianchi, a piede invertito Candreva e Gabbiadini. Problemi in difesa dove Colley è a rischo mentre non ci sarà Bereszynski. Se il gambiano non dovesse farcela spazio a Chabot, sull’out di destra dovrebbe invece giocare Dragusin.

Sampdoria-Atalanta: le scelte di Gasperini

Per Gasperini tutto o quasi dipende da Toloi. Il difensore dovrebbe farcela e il suo rientro farà tornare la retroguardia a tre con Palomino e uno tra Lovato e De Roon, più difficile vedere in campo dall'inizio Demiral che comunque sarà a disposizione. In mezzo al campo nuova occasione per Koopmeiners che dovrebe fare coppia con Freuler, mentre sugli esterni ci saranno Zappacosta e Maehle, recuperato dall’influenza. In attacco questa volta dovrebbe toccare a Muriel dall’inizio con Malinosvkyi e Pasalic alle sue spalle.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Atalanta

Sampdoria (4-3-3) Audero; Dragusin, Colley, Yoshida, Augello; Thorsby, Andrè Silva, Askildsen; Gabbiadini, Quagliarella, Candreva.

Atalanta (3-4-2-1) Musso, Toloi, Palomino, De Roon; Zapppacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Muriel.

Dove vedere Sampdoria-Atalanta in diretta tv e streaming

La partita tra Sampdoria e Atalanta sarà trasmessa unicamente da DAZN, che detiene i diritti della partita in esclusiva. La piattaforma farà vivere la partita in diretta streaming e in tv attraverso la App disponibile per tutti i dispositivi abilitati. Per la partita sono stati scelti come telecronisti Gabriele Giustiniani e l’ex attaccante blucerchiato Fabio Bazzani.