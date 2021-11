Sampdoria-Bologna, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

E’ una Samp in apnea quella si appresta a ricevere la visita del Bologna. Nessuna squadra ha infatti perso più partite dei blucerchiati nelle ultime sette gare di Serie A: cinque sconfitte, al pari di Cagliari e Spezia, con sei match in cui la difesa dei liguri è stata perforata almeno tre volte. L’incontro assume così i contorni di tappa obbligata nell’operazione “risalita”, allo scopo di allontanarsi dalla zona rossa della graduatoria, sebbene l’avversario di turno rappresenti una delle bestie nere della squadra genovese: il Bologna ha vinto gli ultimi cinque scontri diretti, ed al “Ferraris” vuole anche interrompere il trend negativo nelle partite esterne. I felsinei fuori casa hanno infatti guadagnato appena due punti (solo il Cagliari ha fatto peggio con un punto in cinque trasferte) al fronte dei tredici messi in cascina tra le pareti domestiche, per un totale di quindici lunghezze che rappresentano il bottino più cospicuo raggiunto nelle prime undici giornate di serie A dalla stagione 2002/2003.

Sampdoria-Bologna, le scelte di D’Aversa

Nella fila blucerchiate Damsgaard, finito sotto i ferri per un’operazione di pulizia articolare al ginocchio, una prima stima sui tempi di recupero verrà fatta nei prossimi giorni. Il tecnico dei ligure dovrebbe optare per un 4-4-2 posizionando Bereszynski e Augello sulle corsie laterali ed in mezzo la coppia composta da Yoshida e Colley (favorito su Dragusin). Non ci sarà a centrocampo Adrien Silva appiedato dal giudice sportivo: quartetto in mediana composto quindi da Ekdal-Thorsby-Askildsen e Candreva. Duplice soluzione sul versante offensivo, con il tandem d’attacco composto da due tra Gabbiadini, Caputo e Quagliarella.

Sampdoria-Bologna, le scelte di Mihajlovic

L’allenatore degli emiliani orientato a confermare il modulo visto nelle ultime uscite, che ha garantito maggiore equilibrio. Difesa pertanto a tre con Soumaoro, Theate e Medel (in vantaggio su Binks) a proteggere la porta difesa da Skorupski. Centrocampo con Viola e Schouten che hanno ancora lavorato a parte e che pertanto prevede gli stakanovisti Dominguez e Svanberg in mezzo e De Silvestri-Hickey (più di Dijks) sui binari laterali. Nessun dubbio sul pacchetto d’assalto: Barrow e Soriano sulla trequarti ad innescare l’unica punta Arnautovic.

Sampdoria-Bologna, le probabili formazioni

Sampdoria (4-4-2): Audero, Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello, Candreva, Ekdal, Thorsby, Askildsen, Quagliarella, Caputo. All. D’Aversa

Bologna (3-4-2-1): Skorupski, Soumaoro, Medel, Theate, De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey, Soriano, Barrow, Arnautovic. All. Mihajlovic

Sampdoria-Bologna, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Sampdoria-Bologna sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.