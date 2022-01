Sampdoria - Cagliari 1-2: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Il Cagliari si conferma 'bestia nera' per la Sampdoria al termine di una gara dai due volti. Nel primo tempo i blucerchiati tengono botta in avvio (doppia occasione per Joao Pedro e Marin), poi passano in vantaggio con il solito Gabbiadini e controllano agevolmente la formazione sarda andando al riposo sull'1-0. Nella ripresa l'infortunio di Yoshida pesa più del dovuto con i ragazzi di Mazzarri che trovano presto il pareggio grazie a Deiola e poi ribaltano tutto al 70' con Pavoletti. Reazione praticamente nulla e zero occasioni per il pareggio del Doria, che nel finale rimane anche in dieci uomini per l'espulsione di Candreva. Il Cagliari conquista così la sua seconda vittoria in campionato, la prima l'aveva ottenuta all'andata proprio contro Audero e compagni, confermando una tradizione negativa che dura da molti anni.

Articolo su Genova Today

Il tabellino

Marcatori: 18’ p.t. Gabbiadini (S), 9’ s.t. Deiola (C), 20’ s.t. Pavoletti (C).



Sampdoria (3-5-2): Audero; Ferrari (21’ s.t. Ciervo), Yoshida (5’ s.t. Dragusin), Chabot; Bereszynski, Candreva, Ekdal (36’ s.t. Yepes), Thorsby, Murru; Gabbiadini (21’ s.t. Quagliarella), Caputo (36’ s.t. Torregrossa). All. D'Aversa.



Cagliari (3-5-2): Cragno; Lovato, Carboni, Altare; Bellanova, Grassi, Deiola (30’ s.t. Faragò), Marin, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti (36’ s.t. Pereiro). All. Mazzarri.



Arbitro: Camplone della sezione di Pescara.



Ammoniti : 31’ p.t. Lovato (C), 6’ s.t. Ekdal (S), 15’ s.t. Joao Pedro (C), 47' s.t. Carboni (C).



Espulsi: 45’ s.t. Candreva (S).

Sampdoria - Cagliari 1-2: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Sampdoria - Cagliari giocata giovedì 6 gennaio sono disponibili su Sky Sport