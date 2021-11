Sampdoria, D’Aversa ha le ore contate: scatto Giampaolo, ma non sono escluse sorprese

Il tracollo in casa contro il Bologna potrebbe costare caro a Roberto D’Aversa che sembra sempre più vicino all’esonero. Il presidente Ferrero, che ieri non era in Italia, rientrerà a Genova e allontanerà, con ogni probabilità, il mister arrivato in estate per sostituire Ranieri. Inutile dire che l’errore vero del Viperetta è stato proprio lasciare andare Sir Claudio che con la stessa rosa di oggi, o quasi, non ha mai rischiato la retrocessione piazzando la sua Samp sempre a metà classifica.

Sampdoria, i perché dell’esonero di D’Aversa

Il cambio di allenatore è necessario per provare ad evitare la Serie B, incubo che si sta materialliazzando, i blucerchiati oggi sono alle soglie della zona caldissima. Le colpe di D’Aversa sono tante, la sua squadra ha poco gioco e forse ancor meno mordente e poi c’è quella difesa da censura. Venticinque reti subite in dodici gare, solo uno in meno di Cagliari, Salernitana e Spezia, peggiori reparti del torneo, sono qualcosa di più di un campanello d'allarme.

Va detto che qualche alibi c’è: la rosa non è per niente congeniale al 4-3-3 del mister ex Parma, la mancanza di un centravanti di peso è evidente e non può essere colmata da Quagliarella e Caputo. La cessione di Jankto è stata per lo meno affrettata e l’infortunio di Damsgaard ha levato l’uomo di maggiore talento e inventiva. Non può invece essere un alibi il calendario: la Samp ha inziato in salita giocando nei primi due mesi contro Inter, Milan, Napoli e Juventus, senza sfigurare, ma D’Aversa ha mancato l’accelerata quando gli avversari lo permettevano: contro Cagliari, Torino e Bologna, sono arrivate tre sconfitte, con l’Udinese in casa è stato invece pareggio e la sola vittoria con lo Spezia al Ferarris 2-1 non può bastare.

Giampaolo nuovo allenatore della Sampdoria?

La Sampdoria quindi già nei prossimi giorni potrebbe avere un nuovo allenatore. Il nome più caldo è Giampaolo, cavallo di ritorno, con cui Ferraro ha avuto un contatto anche in estate. Il mister di Giulianova, che proprio a Genova aveva rilanciato la sua carriera, vuole un contratto di un anno e mezzo e un progetto almeno a medio termine. Ancora da capire se la società lo accontenterà, e così non sono da escludere sorprese.

I tifosi vorrebbero il cuore blucerchiato Iachini, anche lui non disposto ad accettare solo sei mesi di contratto. Poi ci sono le idee più remote che potrebbero però avanzare in caso di mancati accordi con Giampaolo e Iachini e la lista è lunga: si va da Di Biagio a Liverani, pasando per De Rossi, escluso invece per ora Andre Pirlo.