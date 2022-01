Sampdoria: D'Aversa verso l'esonero, tornerà Giampaolo

Zero punti nelle sfide con Cagliari, Napoli e Torino: un inizio 2022 catastrofico per la Sampdoria, che ha messo in cassaforte una sola vittoria nelle ultime otto di campionato e viaggia con un rendimento preoccupante in chiave salvezza.

Per questo la società blucerchiata ha deciso di procedere con l'esonero di Roberto D'Aversa: il 45enne pescarese a breve sarà licenziato ufficialmente. Decisiva la sconfitta in rimonta subita contro il Torino ieri pomeriggio.

Al posto di D'Aversa tornerà a Genova Marco Giampaolo: il tecnico di Giulianova è pronto al ritorno e ha atteso in queste settimane la chiamata della Samp, rifiutando anche la panchina dello Spezia.

Giampaolo (che ha nello staff l'ex centrocampista dell'Empoli Daniele Croce) è ancora sotto contratto con il Torino, ma risolverà la questione con Cairo nelle prossime ore per legarsi alla Sampdoria con un accordo di 6 mesi, con opzione per un rinnovo biennale al termine della stagione. Primo obiettivo da raggiungere, la salvezza. Poi il bel gioco con cui Giampaolo fece impazzire i tifosi sampdoriani qualche anno fa.

Per uno strano scherzo del destino, Giampaolo (che deve rescindere con il Torino e risolvere alcuni problemi fisici nelle prossime ore non potendo quindi andare in panchina in Coppa contro la Juventus) debutterebbe nel derby ligure contro lo Spezia che lo aveva cercato poche settimane fa.