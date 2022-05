Sampdoria - Fiorentina 4-1: tabellino e dove vedere gli highlights

Una Sampdoria da lustrarsi gli occhi, a salvezza acquisita, domina e travolge la Fiorentina 4-1 davanti alle leggende del passato, presenti oggi a Marassi. Al triplice fischio si scatena la festa, al termine di una stagione difficile. La palla passa ora alla società, nella speranza possano esserci novità per il futuro.

La cronaca

Blucerchiati che giocano a mente sgombra e mettono subito in difficoltà la Fiorentina: bella combinazione tra Quagliarella e Candreva in avvio, poi la sblocca Ferrari con il petto dopo una punizione calibrata di Candreva al 16'. L'ex Inter impegnaTerracciano al 25' e al 30' la formazione di Giampaolo concede il bis. Delizioso assist 'no-look' di Sabiri e incursione di Quagliarella che supera il portiere con un pallonetto morbido. La reazione della Viola è racchiusa in un rigore in movimento di Bonaventura che, al 35', fallisce clamorosamente da ottima posizione, nel finale ancora Samp propositiva, ma senza grosse occasioni.

Dominio blucerchiato anche nella ripresa dopo un paio di tentativi velleitari di Cabral, al 71' Thorsby cala il tris dopo una bellissima combinazione tra Sabiri e Candreva, Caputo e Candreva si divorano il quarto goal, poi Sabiri trova il poker con un destro chirurgico dopo aver ricevuto palla da Caputo. Nel finale la Fiorentina trova il gol della bandiera con un calcio di rigore concesso per fallo di mano del neoentrato Trimboli e trasformato da Gonzalez (in porta Ravaglia, subentrato ad Audero negli ultimissimi minuti), poi Colley si fa espellere per proteste al 94' dopo un fallo su Sabiri non concesso dal direttore di gara.

Il tabellino

RETI: 16' Ferrari, 30' Quagliarella,

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero 6 (86 'Ravaglia sv); Bereszynski 6.5, Ferrari A 7., Colley 6, Augello 6.5; Candreva 7, Rincon 6, Vieira 6 (86' Trimboli sv), Thorsby 7; Sabiri 8; Quagliarella 7 (65' Caputo 6). All. Giampaolo.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano 6; Venuti 5.5, Milenkovic 4.5, Igor 4, Biraghi 5; Bonaventura 4.5, Torreira 5 (74' Saponara 5.5), Duncan 5 (46' Maleh 5); Ikoné 5.5 (66' Callejon 5.5), Cabral 5 (66' Piatek 5.5), Nico Gonzalez 6. All. Italiano.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

NOTE: ammoniti Torreira, Gonzalez, Vieira,Maleh, Trimboli, Colley. Al 93' espulso Colley per proteste.

Sampdoria - Fiorentina 4-1: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Sampdoria - Fiorentina 4-1 giocata lunedì 16 maggio aprile sono disponibili su Sky Sport