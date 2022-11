Sampdoria-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo essersi sbloccata conquistando a Cremona la prima vittoria in campionato, la Sampdoria cerca di rompere il ghiaccio anche davanti al pubblico di casa, davanti al quale in Serie A ha collezionato appena due punti in sei confronti e fa ritorno dopo il successo ai rigori contro l’Ascoli lo scorso 20 ottobre, nel match valevole per il secondo turno di Coppa Italia. Per la Samp è il peggior avvio in serie A della storia: i blucerchiati avevano sempre raccolto almeno sette punti nelle prime 12 partite di un torneo di Serie A, con il record negativo risalente al 1947/48 (risultato migliore nonostante i due punti a vittoria). Era inoltre dal 1974/75 che la formazione doriana non vinceva solo una delle prime 12 gare. A Marassi si presenta invece una Fiorentina che sembra essersi lasciata alle spalle il momento negativo: i viola hanno inanellato tre vittorie consecutive tra Conference e campionato (sul campo dello Spezia) realizzando sette reti, dopo le reiterate difficoltà offensive mostrate nei primi due mesi di stagione. Gli incroci recenti redigono un bilancio perfettamente in equilibrio: l'ultimo pareggio in Serie A risale al gennaio 2019 (3-3 al Franchi), da allora tre affermazioni per parte, l'ultima per i liguri lo scorso 16 maggio.

Sampdoria-Fiorentina, le scelte di Stankovic

L’allenatore dei blucerchiati dovrà fare a meno dello squalificato Verre, e potrebbe essere obbligato a rinunciare ad un acciaccato Sabiri, che nel corso della settimana ha lavorato a parte al pari di Conti e Pussetto. In caso di forfait del marocchino, sarebbe Leris ad agire sulla trequarti insieme a Gabbiadini e Djuricic per supportare il vertice offensivo Caputo. Diga di centrocampo composta da Rincon e Villar (meno probabile la presenza nell’undici iniziale di Vieira), mentre la retroguardia a quattro prevederà Bereszynski sulla destra, Ferrari – insidiato da Murillo - e Colley in mezzo e il vincitore del duello tra Amione e Murru a sinistra. Tra i pali Audero, Quagliarella dalla panchina spendibile in corso d’opera.

Sampdoria-Fiorentina, le scelte di Italiano

Le rotazioni utilizzate nella vittoriosa trasferta di Riga “liberano” l’utilizzo al Ferraris di chi ha rifiatato in Conference. Largo pertanto a Terracciano in porta ed alla coppia di terzini formata da Dodô e capitan Biraghi, con Milenkovic a riprendere posto al centro del pacchetto arretrato affiancato probabilmente da Martinez Quarta col sacrificio di Igor. Chiavi del centrocampo affidate ad Amrabat che ha superato i fastidi alla schiena, possibile la riconferma di Mandragora ed il ballottaggio tra Bonaventura e Barak, ma il rientro di Zurkowski e Maleh (entrati in Lettonia a gara in corso) e un Duncan riposato allargano notevolmente il ventaglio delle soluzioni. In attacco out Sottil, Nico Gonzalez è rientrato in gruppo ma partirà al massimo dalla panchina, quindi sugli esterni si posizioneranno Kouame ed Ikoné con Cabral – ancora a segno in Conference – ad insidiare la titolarità di Jovic.

Sampdoria-Fiorentina, le probabili formazioni

Sampdoria (4-2-3-1): Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Amione, Rincon, Villar, Gabbiadini, Sabiri, Djuricic, Caputo. All. Stankovic

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Dodô, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Amrabat, Mandragora, Bonaventura, Ikoné, Jovic, Kouamé. All. Italiano

Sampdoria-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Sampdoria-Fiorentina sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.