Sampdoria, come giocherà con Giampaolo: la probabile formazione

La sconfitta interna contro il Torino, con i granata che hanno espugnato Marassi per 2-1 grazie alle reti di Singo e Praet (inutile per i liguri l'iniziale vantaggio firmato da Caputo) è costata cara a Roberto D'Aversa. Il tecnico è stato infatti esonerato dalla Sampdoria, che, al suo posto, ha deciso di richiamare in panchina Marco Giampaolo, a Genova già per tre stagioni dal 2016 al 2019. Proprio all'ex allenatore del Milan, reduce dall'esperienza al Torino, toccherà quindi il compito di guidare Quagliarella e compagni verso la salvezza, con i blucerchiati attualmente al quattordicesimo posto della classifica a pari merito con l'Udinese con i loro venti punti, quattro in più del Cagliari terzultimo.

Sampdoria, come giocherà con Giampaolo

D'Aversa, fin qui, aveva utilizzato il classico 4-4-2, mentre Giampaolo, nel corso di questi anni, ha spesso fatto affidamento al 4-3-1-2, utilizzando un trequartista alle spalle delle due punte. Posizione, questa, in cui potrebbe essere adattato Candreva, protagonista di un'ottima prima parte di stagione con ben sei reti segnate. In attacco certo del posto Caputo, con l'altra maglia contesa da Gabbiadini e Quagliarella. In alternativa il tecnico potrebbe schierare Gabbiadini sulla trequarti con l'arretramento di Candreva sulla linea dei centrocampisti.

In mezzo al campo la cabina di regia dovrebbe essere affidata a Rincon, con Thorsby ed Ekdal i principali candidati a ricoprire il ruolo di mezz'ali. Pochi invece i cambiamenti che dovrebbero riguardare il reparto arretrato, con Bereszynski e Augello in pole position per presidiare le corsie esterne e Colley e Yoshida che, appena saranno disponibili (il gambiano è attualmente impegnato in Coppa d'Africa, mentre il giapponese è alle prese con un infortunio), andranno a formare la coppia centrale. In porta Audero.

Sampdoria, la probabile formazione di Giampaolo

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Ekdal, Rincon, Thorsby; Candreva; Quagliarella, Caputo. All. Giampaolo