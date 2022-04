Sampdoria-Genoa, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Derby della “Lanterna”, ma più che altro del “si salvi chi può” a Marassi, nel quale Samp e Genoa rincorrono un successo di capitale importanza nella volata per mantenere la categoria. E’ la stracittadina numero 78 in Serie A, i precedenti parlano di 18 affermazioni dei rossoblu contro i 30 dei blucerchiati, usciti sconfitti una sola volta – nel luglio 2020 – prendendo in esame le ultime undici sfide proposte dal calendario della massima serie (quattro i pareggi). Essendo la Sampdoria la squadra ospitante, una vittoria del Grifone interromperebbe il reiterato digiuno del Genoa - che dura da settembre (3-2 a Cagliari) - nelle gare esterne. Nel mese di aprile la squadra di Blessin ha comunque al suo attivo una vittoria – domenica scorsa di misura proprio contro la formazione sarda – a differenza della Sampdoria che ha racimolato appena un punto in quattro match (pareggio 1-1 col Verona dopo le battute d’arresto con Roma, Bologna e Salernitana). Tra le curiosità statistiche, una in particolare non lascia dormire sonni tranquilli ai tifosi blucerchiati: la Samp è retrocessa sempre in anni “gemelli” con le ultime due cifre identiche, come il 2022: ovvero nel '66, nel '77, nel '99 e nel 2011. Ed in tre occasioni, l’ultima giornata era programmata, come quest’anno, il 22 maggio.

S ampdoria-Genoa , le scelte di Giampaolo

Il tecnico blucerchiato deve fare a meno dello squalificato Rincon, che verrà sostituito da Ekdal (a sua volta, in caso di forfait, rimpiazzato da Vieira). La mediana verrà completata da Thorsby e Candreva, con Sabiri e Sensi ad innescare Caputo in qualità di vertice offensivo. Il pacchetto arretrato a protezione di Audero dovrebbe prevedere Bereszynski sulla destra e Colley al centro: ballottaggio per le altre due maglie, con Ferrari in vantaggio su Yoshida e volata tra Augello (favorito) e Murru. Quagliarella, a quota tre centri nelle stracittadine genovesi giocate in A, pronto a dare man forte partendo dalla panchina.

S ampdoria-Genoa , le scelte di Blessin

L’allenatore del “Grifone” non avrà a disposizione Piccoli, Rovella, Cambiaso e Vanheusden, ma nella injured list potrebbe finire anche Criscito, alle prese con un affaticamento muscolare. Sirigu, tra i pali, avrà quindi davanti una linea a quattro composta da Frendrup, Østigard, Bani e Vasquez. La scogliera frangiflutti in mediana sarà formata da Sturaro e Badelj, mentre tra le linee potrebbero trovare posto Amiri, Portanova e Melegoni, i quali innescheranno la prima punta che uscirà vincente dal duello Ekuban-Destro (col primo spendibile anche in appoggio sulla trequarti). Opzioni fruibili: l’avanzamento di Frendrup sulla linea dei trequartisti (con l’utilizzo di Hefti come esterno destro basso), dove potrebbe però trovare posto anche Galdames.

S ampdoria-Genoa , le probabili formazioni

Sampdoria (4-4-2): Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello, Candreva, Ekdal, Thorsby, Sensi, Sabiri, Caputo. All. Giampaolo.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu, Frendrup, Østigard, Bani, Vasquez, Sturaro, Badelj, Amiri, Melegoni, Portanova, Ekuban. All. Blessin

S ampdoria-Genoa , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Sampdoria-Genoa sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.