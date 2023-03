Sampdoria, infortunio Audero: brutte notizie per il portiere

Piove sul bagnato in casa Sampdoria, i blucerchiati ultimi in classifica e lontanissima dalla salvezza dovranno fare a meno anche del proprio portiere titolare Emil Audero. Il numero uno è stato uno dei pochi punti fermi positivi della squadra, ma purtroppo ha accusato nei giorni scorsi un infortunio alla spalla.

Le ultime notizie sull'infortunio del portiere della Sampdoria Audero

Oggi Audero ha sostenuto un ulteriore visita di controllo, le notizie non sono state di certo positive. Il portiere infatti si dovrà sottoporre ad un'operazione e quindi il periodo di stop sarà di almeno due mesi. Stankovic lo perderà quindi almeno fino a metà maggio, saltando così buona parte del campionato e tornando solamente per le ultime gare. E questa è la migliore delle ipotesi, c'è anche la possibilità che il giocatore salti tutto il finale di torneo.

Adesso scatta la caccia al sostituto: due le alternative sulla panchina della squadra genovese, la prima è Turk, la seconda è Ravaglia. Contro la Juventus nell'utimo turno di Serie A ha giocato il primo ed è molto probabile che da qui a fine maggio sarà lui a difendere i pali blucerchiati già a partire dalla prossima sfida. Domenica alle 12,30 la Sampdoria scenderà in campo contro il Verona a Marassi in quello che è l'ultima sfida per tenere accesa la fiamma della speranza salvezza, sempre più sottile visto che il Doria non vince in campionato da inizio gennaio.