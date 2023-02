Sampdoria-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A caccia della terza vittoria consecutiva. L'Inter, dopo quelli conquistati contro Cremonese e Milan, cerca altri tre punti nella sfida contro la Sampdoria, in programma a Marassi lunedì 13 febbraio alle 20.45 e valevole per la 22esima giornata del campionato di serie A. Un match sulla carta "morbido" per i nerazzurri, che dovranno però prestare attenzione alla fame di punti dei blucerchiati, attualmente in piena zona retrocessione a -8 dal quartultimo posto. La formazione di Simone Inzaghi, seconda a -13 dal Napoli capolista, vuole invece consolidare il proprio posto in zona Champions, cercando, allo stesso tempo, di tenere in vita qualche speranza scudetto.

Sampdoria-Inter, le scelte di Stankovic

Stankovic, per la gara conto l'Inter, dovrà fare a meno dello squalificato Leris e degli infortunati Conti, Quagliarella e Pussetto. Modulo di partenza sarà il 3-4-1-2, con Djuricic ad agire alle spalle del tandem offensivo formato da Gabbiadini e Lammers. In mezzo al campo Cuisance e Rincon si contendono una maglia per affiancare Winks, con Zanoli e Augello sulle corsie esterne. In difesa ballottaggio tra Gunter e Murru per completare il reparto con Nuytinck e Amione. Inizialmente in panchina il neo acquisto Jesé.

Sampdoria-Inter, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, privo dell'infortunato Correa, dovrebbe rilanciare Lukaku dal primo minuto in attacco al fianco di Lautaro Martinez nel 3-5-2 nerazzurro. A centrocampo si rivedrà Brozovic, ormai pienamente recuperato dopo il problema muscolare che lo ha costretto ai box nelle scorse settimane: il croato andrà in cabina di regia, con Calhanoglu che tornerà quindi nel ruolo di mezzala sul centrosinistra con Barella sul centrodestra. Sulle corsie esterne Darmian e Dimarco sono in vantaggio su Dumfries e Gosens, in difesa ancora il terzetto formato da Skriniar, Acerbi e Bastoni.

Sampdoria-Inter, le probabili formazioni

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Gunter; Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All. S. Inzaghi

Sampdoria-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Sampdoria-Inter, in programma lunedì 13 febbraio alle 20.45 a Marassi e valevole per la 22esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.