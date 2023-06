La Sampdoria si iscriverà al prossimo campionato di Serie B

La corsa contro il tempo è finita, la Sampdoria è davvero salva. Andrea Radrizzani, dopo aver nelle scorse settimane salvato il club dal fallimento acquistandolo da Massimo Ferrero, è riuscito anche a far approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, ultimo passaggio per riuscire a iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie B. Nel pomeriggio, dopo la riunione del CDA, è stato diramato il comunicato ufficiale: “L’assemblea degli azionisti di U.C. Sampdoria S.p.A. ha approvato in data odierna il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 con il voto favorevole del nuovo azionista Blucerchiati S.r.l. e degli altri azionisti presenti all’Assemblea. Blucerchiati S.r.l. ha sottoscritto e convertito la prima tranche del prestito obbligazionario convertibile. Nelle prossime ore la società perfezionerà tutti gli adempimenti necessari all’iscrizione al campionato 2023/24”.

Sampdoria, le mosse per il futuro

La Sampdoria quindi ripartirà dalla B, si iscriverà regolarmente entro il 20 giugno, termine ultimo, anche se partirà con dei punti di penalizzazione, forse 4, per non aver pagato gli stipendi entro la fine di maggio. I pagamenti sono arrivati poco dopo, ma troppo tardi per evitare il provvedimento

Si apre così l'era Radrizzani, e sarà rivoluzione. Oltre a gran parte della squadra, diranno addio Stankovic e gli uomini mercato. Tanti sono i candidati sulla lista del neo proprietario dei blucerchiati in tutti i ruoli, per l'allenatore si starebbe per esempio pensando a Grosso che ha appena lasciato il Frosinone dopo la cavalcata che ha riportato i ciociari in Serie A.