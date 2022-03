Sampdoria - Juventus 1-3: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

La Juventus si impone 3-1 al Ferraris grazie all'autorete di Yoshida al 23', al gol di Morata su rigore al 33', Sabiri all'85 e ancora Morata all'88. Allegri questa volta non fa pretattica e spedisce in panchina Vlahovic: al suo posto Kean. Rispetto alla gara con lo Spezia è un 4-4-2 puro con Szczesny tra i pali; difesa a quattro con Danilo, De Ligt, Rugani e Pellegrini; centrocampo a quattro con Cuadrado, Locatelli, Arthur e Rabiot; davanti Morata e Kean. Curiosità pre gara: in una prima distinta è apparso fra i titolari Dusan Vlahovic. Poi, visto l'errore, la dirigenza bianconera ha cambiato il serbo con l'attaccante vercellese Kean. L'obiettivo, infatti, è quello di preservarlo per la delicata sfida con il Villarreal decisiva per il passaggio ai quarti di Champions.

Articolo su Torino Today

Il tabellino

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello (38' st Conti); Candreva, Rincon (38' st Trimboli), Thorsby; Sensi (21' st Giovinco); Caputo, Quagliarella (17' st Sabiri). A disp. Audero, Ravaglia, Ekdal, Supriaha, Askildsen, Ferrari, Magnani. Allenatore: Giampaolo.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Pellegrini (40' st De Sciglio); Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot (30' st Alex Sandro); Kean (20' st Vlahovic), Morata. A disp. Perin, Pinsoglio, Stramaccioni, Miretti, Akè. Allenatore: Allegri.

ARBITRO: Valeri di Roma.

MARCATORI: 23' pt aut. Yoshida (J), 34' pt Morata (J, su rig.), 39' st Sabiri (S), 43' st Morata (J).

NOTE: Al 29' st Szczesny (J) para un calcio di rigore a Candreva (S). Ammoniti: Rabiot, Pellegrini (J). Recupero: 0' pt, 4' st.

Sampdoria - Juventus 1-3: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Sampdoria - Juventus 1-3 giocata sabato 12 marzo sono disponibili su Sky Sport