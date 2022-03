Sampdoria-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Non vuole rallentare nella sua rincorsa, la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, reduci dalle vittorie con Empoli e Spezia e da ben quattordici risultati utili consecutivi, che li hanno portati a risalire al quarto posto della classifica tornando a coltivare qualche tenue speranza scudetto, vogliono altri tre punti nella gara contro la Sampdoria, in programma sabato 12 marzo alle 18 e valevole per la 29esima giornata di Serie A. Un successo, inoltre, permetterebbe alla Vecchia Signora di presentarsi al meglio al match contro il Villarreal di mercoledì, che, dopo l'1-1 della sfida di andata, metterà in palio la qualificazione ai quarti di finale di Champions League.

Di fronte, però, ci sarà una Sampdoria che non potrà regalare niente: i blucerchiati, reduci dalle sconfitte con Atalanta e Udinese, hanno infatti solamente quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione e un nuovo passo falso metterebbe la formazione di Giampaolo in una posizione fortemente a rischio.

Sampdoria-Juventus, le scelte di Giampaolo

Giampaolo, per la gara contro la Juventus, dovrà fare a meno dello squalificato Murru, oltre che degli infortunati Damsgaard, Gabbiadini, Askildsen e Conti. Sarà invece regolarmente a disposizione Sensi, che dovrebbe trovare spazio fin dal primo minuto nel ruolo di trequartista nel 4-3-1-2 blucerchiato. L'ex interista dovrebbe agire alle spalle del tandem d'attacco formato da Quagliarella e Caputo, mentre in mezzo al campo è ballottaggio tra Ekdal e Rincon per completare il reparto con Candreva e Thorsby. Linea difensiva formata da Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello, tra i pali Falcone.

Sampdoria-Juventus, le scelte di Allegri

Ancora una lunga lista di indisponibili per Massimiliano Allegri, che per la trasferta di Genova dovrà fare a meno dello squalificato Bernardeschi oltre che degli infortunati Chiellini, Bonucci, Zakaria, Dybala, Chiesa, McKennie e Kaio Jorge. Modulo di partenza sarà il 4-3-3, con Cuadrado, Vlahovic e Morata a formare il tridente offensivo. Scelte obbligate in mezzo al campo, con Arthur in cabina di regia e Locatelli e Rabiot ad agire da mezzali, mentre in difesa ci sarà spazio per Danilo, Rugani, De Ligt e Pellegrini. In porta Szczesny.

Sampdoria-Juventus, le probabili formazioni

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo. All. Giampaolo

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, De Ligt, Pellegrini; Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. All. Allegri

Sampdoria-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Sampdoria-Juventus sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Edoardo Testoni, commento tecnico di Marco Parolo.