Confermare quanto di buono fatto vedere all'esordio contro il Sassuolo e conquistare la seconda vittoria consecutiva. Questo l'obiettivo della Juventus, che lunedì 22 agosto, alle 20.45, farà visita alla Sampdoria nella gara valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A. I bianconeri, protagonisti sul mercato con gli arrivi di Di Maria, Pogba, Bremer e Kostic, vogliono ribadire di avere tutte le carte in regola per lottare per lo scudetto, riscattando così le ultime deludenti annate. I blucerchiati, invece, tenteranno di rialzare la testa dopo il ko al debutto contro l'Atalanta.

Sampdoria-Juventus, le scelte di Giampaolo

Giampaolo, privo di De Luca, che ha riportato la rottura meniscale esterna del ginocchio destro, si affiderà al 4-1-4-1, con Caputo ad agire come unica punta. Alle sue spalle Sabiri, Rincon, Villar (in vantaggio su Leris) e Djuricic, mentre davanti alla difesa, composta da Bereszynski, Ferrari, Colley e Augello, ci sarà Vieira. In porta Audero.

Sampdoria-Juventus, le scelte di Allegri

Assenze pesanti per Massimiliano Allegri, costretto a fare i conti con gli infortuni di Di Maria, Pogba, Bonucci e Szczesny, che, nella lista degli indisponibili, si aggiungono ai lungodegenti Chiesa e Kaio Jorge. Il modulo di partenza dovrebbe essere il 4-3-3, con Kostic e Cuadrado ad agire larghi nel tridente offensivo guidato da Vlahovic. In mezzo al campo Locatelli in cabina di regia con McKennie e Rabiot ai lati, mentre al centro della difesa è ballottaggio tra Gatti e Rugani per affiancare Bremer. Terzini Danilo a destra e Alex Sandro a sinistra, tra i pali Perin.

Sampdoria-Juventus, le probabili formazioni

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Sabiri, Rincon, Villar, Djuricic; Caputo. All. Giampaoli

Juventus (4-3-3): Perin; Danilo, Gatti, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All. Allegri

Sampdoria-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Sampdoria-Juventus sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Marco Parolo.