Sampdoria-Juventus, le probabili formazioni: Pirlo con CR7-Morata

Vincere per rimanere in scia del duo di testa. Questo l'obiettivo della Juventus che sabato 30 gennaio, alle 18, farà visita alla Sampdoria nella 20esima giornata di Serie A. Una sfida alla quale i bianconeri arrivano forti degli ultimi tre successi consecutivi (contro Napoli in Supercoppa, Bologna in campionato e Spal in Coppa Italia), che hanno infuso nuovo entusiasmo alla formazione di Pirlo dopo il ko di San Siro contro l'Inter. In salute anche i blucerchiati, che nelle ultime due uscite hanno superato Udinese e Parma.

Sampdoria-Juventus, le scelte dei due allenatori

Ranieri, per il match contro la Juventus, dovrebbe affidarsi al 4-4-2. In attacco, accanto a Quagliarella, dovrebbe esserci Keita, favorito su Verre e Ramirez. In mezzo ballottaggio a tre per due posti tra Ekdal, Silva e Thorsby, con le corsie esterne occupate da Candreva e Jankto. In difesa Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello.

4-4-2 anche per Pirlo, che in attacco, dopo il turno di riposo osservato in Coppa Italia, si affiderà a Cristiano Ronaldo. Al suo fianco, con Dybala ancora out e Kulusevski squalificato, Morata. A centrocampo McKennie, Arthur, Bentancur e Chiesa, mentre in difesa ballottaggio De Ligt/Chiellini per completare il reparto con Cuadrado, Bonucci e Danilo.

Sampdoria-Juventus, le probabili formazioni

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Ekdal, Jankto; Keita, Quagliarella. All. Ranieri

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo