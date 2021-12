Sampdoria - Lazio 1-3: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

La Lazio batte la Sampdoria a Marassi per 3 a 1 grazie ad un superbo primo tempo. La squadra di Sarri infatti parte a mille e chiude la prima frazione di gioco in vantaggio di tre reti. I primi 45 minuti ci mostrano una delle migliori Lazio della stagione: veloce, letale, fisica, sicura. Prestazione maiuscola per i biancocelesti, trascinati da uno straripante Zaccagni. Nota negativa Milinkovic-Savic che, autore di un gol e di una prestazione sontuosa, nella ripresa in un attimo di follia viene espulso per proteste. Sciocchezza del serbo che salterà la partita contro il Sassuolo. Con questo successo la Lazo aggancia la Roma al sesto posto in classifica con 25 punti.

Articolo su Roma Today

Il tabellino

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski (12' st Yoshida), Ferrari (1' st Dragusin), Chabot, Augello; Candreva (40' st Ciervo), Ekdal, Thorsby, Verre (1' st Silva); Gabbiadini, Quagliarella (1' st Caputo). A disposizione: Falcone, Ravaglia, Depaoli, Murru, Askildsen, Trimboli, Yepes. Allenatore: D'Aversa

LAZIO (4-3-3): Straskosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi (19' st Leiva), Basic; Pedro (19' st Felipe Anderson), Immobile (1' st Muriqi), Zaccagni (33' st Lazzari). A disposizione: Reina, Adamonis, Radu, Vavro, Akpa Akpro, Escalante, Luis Alberto, Moro. Allenatore: Sarri

ARBITRO: Fabbri di Ravenna

MARCATORI: 7' pt Milinkovic-Savic (L), 17' pt e 37' pt Immobile (L) , 44' st Gabbiadini (S)

NOTE: Espulsi: Al 22' st Milinkovic-Savic (L) per doppia ammonizione. Ammoniti: Candreva, Bereszynski, Quagliarella, Silva (S), Milinkovic-Savic, Muriqi (L). Recupero: 1' pt, 4'st.

Sampdoria - Lazio 1-3: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Sampdoria - Lazio giocata domenica 5 dicembre sono disponibili su Sky Sport