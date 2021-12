Sampdoria-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Alla boccata di ossigeno arrivata con le due affermazioni consecutive ottenute con Salernitana e Verona, ha fatto seguito la sconfitta di Firenze che mette pertanto la Sampdoria nella condizione di dover obbligatoriamente puntare al successo contro la Lazio, per staccarsi ulteriormente dalla zona pericolosa della graduatoria. Per motivi diversi, i tre punti servono come il pane anche ai biancocelesti scivolati al nono posto in classifica: una sola vittoria in trasferta per la squadra capitolina, ottenuta ad inizio torneo ad Empoli, striscia più lunga senza successi dal gennaio 2014, sotto Edoardo Reja (11 in quell'occasione). Ed inoltre la difesa continua ad imbarcare pericolosamente acqua: sono addirittura 29 le reti incassate in solo quindici giornate (meglio solo di Spezia e Salernitana), per trovare un dato peggiore bisogna risalire al 1957-1958, quando allo stesso punto del campionato le reti subite erano state 31. Nei confronti diretti, bilancio negativo per i liguri: la Sampdoria ha vinto solo due delle ultime 19 partite di Serie A contro la Lazio (nel 2016 e nella gara d'andata dello scorso campionato), completano 14 successi biancocelesti e tre pareggi.

Sampdoria-Lazio, le scelte di D’Aversa

La squalifica di Colley obbliga l’allenatore blucerchiato ad una nuova turnazione nel pacchetto arretrato: coppia centrale con Yoshida, Ferrari e Chabot in lotta per due maglie (nella volata più attardato Dragusin), mentre come esterni bassi sicuro Bereszynski a destra e probabile il rientro di Augello nel binario mancino a scapito di Murru. Dubbi a centrocampo ed in attacco: nella linea mediana si dovrebbero posizionare Candreva, il rientrante Ekdal – al rientro dopo lo stop imposto dal giudice sportivo – Adrien Silva e Thorsby, ma Verre potrebbe trovare posto sull’out sinistro con l’accentramento del nazionale norvegese ed il portoghese a scivolare in panchina. Sul fronte offensivo scalpita Gabbiadini, che insidia uno dei due posti nel tandem titolare ultimamente occupati da Quagliarella e Caputo.

Sampdoria-Lazio, le scelte di Sarri

Infermeria ormai svuotata in casa biancoceleste: nell’elenco dei convocati mancherà solo Patric fermato dalla squalifica. Rientro nei ranghi anche per Marusic (in panchina contro l’Udinese): il tecnico verificherà le sue condizioni ma in difesa sulla fascia destra dovrebbe toccare ancora a Lazzari, con Luiz Felipe e Acerbi al centro ed Hysaj a sinistra. Abbondanza con relativi ballotaggi a centrocampo ed in attacco: Cataldi-Leiva in regia e Basic per uno tra Milinkovic Savic e Luis Alberto. In attacco, oltre al totem Immobile, Pedro sicuro dal 1’, mentre Felipe Anderson deve guardarsi dalla concorrenza di Zaccagni. In porta, più Reina di Strakosha ancora a caccia della prima presenza in campionato.

Sampdoria-Lazio , le probabili formazioni

Sampdoria (4-4-2): Audero, Bereszynski, Yoshida, Chabot, Augello, Candreva, Ekdal, Thorsby, Verre, Gabbiadini, Caputo. All. D’Aversa

Lazio (4-3-3): Reina, Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj, Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Basic, Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

Sampdoria-Lazio dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Sampdoria-Lazio sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.