Sampdoria-Lazio, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Un punto nelle precedenti tre uscite ed uno zero che campeggia nella casella dei gol fatti. Per la Sampdoria arriva la necessità di sbloccarsi, parallelamente agli ultimi movimenti di mercato che hanno portato sulla sponda blucerchiata il centrocampista inglese ex Tottenham Harry Winks, e che potrebbero regalare altri innesti prima della scadenza dei termini. Al “Ferraris” si presenta una Lazio corroborata dalla convincente prestazione offerta contro l’Inter venerdì scorso. “Sbilanciato” lo storico relativo agli scontri diretti tra le due formazioni, visto che negli ultimi sedici incroci, i biancocelesti hanno vinto ben sedici volte, con tre pareggi e due sconfitte (l’ultima il 17 ottobre 2020, 3-0 con reti di Quagliarella, Augello e Damsgaard), al punto da etichettare la squadra capitolina come autentica bestia nera per la Samp, che solo col Napoli ha ottenuto un numero di affermazioni inferiore in serie A. In particolare, Ciro Immobile ha eletto le genovesi come bersaglio preferito: 14 centri contro i blucerchiati e 14 contro il Genoa in carriera.

Sampdoria-Lazio, le scelte di Giampaolo

Ipotizzabile un cambio di modulo per i blucerchiati, che non intacca lo schieramento a quattro in difesa, dove davanti ad Audero prenderanno posto a sinistra Augello (Murru fermo ai box per un problema alla caviglia), a destra Bereszynski ed in mezzo Ferrari e Colley. In attesa di vedere all’opera la "new entry" Winks, il centrocampo dovrebbe prevedere il sacrificio di Verre (tra gli indiziati a lasciare Genova) e Villar con un terzetto formato da Rincon, Vieira e Léris, più Djuric e Sabiri tra le linee ad innescare Caputo come vertice offensivo, con la coppia Quagliarella-Gabbiadini spendibile a gara in corso. Il ricorso al vecchio assetto contemplerebbe invece Vieira a schermare la difesa e Djuric-Léris come esterni alti.

Sampdoria-Lazio, le scelte di Sarri

L’allenatore dei biancocelesti non dovrebbe apportare grandi modifiche all’undici che ha piegato all’Olimpico l’Inter, con il forfait di Pedro (fermato da una distorsione alla caviglia sinistra) che obbligherà agli straordinari il tridente offensivo composto da Immobile, Felipe Anderson e Zaccagni. In porta conferma per Provedel, pacchetto arretrato con Lazzari e Marusic sugli esterni e possibile chance per Casale, che deve però superare la concorrenza di un Patric apparso in forma e già in possesso di una buona intesa con l’altro pilastro centrale Romagnoli. In mediana favorito Luis Alberto su Vecino e Basic nel ruolo di interno sinistro, a destra Milinkovic-Savic, mentre in cabina di regia reclama spazio Marcos Antonio, che insidia la titolarità di Cataldi.

Sampdoria-Lazio, le probabili formazioni

Sampdoria (4-1-4-1): Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello, Vieira, Léris, Rincon, Sabiri, Djuricic, Caputo. All. Giampaolo

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Sampdoria-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Sampdoria-Lazio sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.