Sampdoria-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Napoli per rialzarsi subito dopo la sconfitta con l'Inter e continuare a correre verso lo Scudetto, la Sampdoria per dare continuità al successo con il Sassuolo e provare a raggiungere una salvezza lontana e difficile. A Marassi si sfidano la prima della classe e la terzultima, due squadre divise da ben 32 punti in classifica che hanno un unico risultato a disposizione: vincere.

Sampdoria-Napoli: le scelte di Stankovic

La Sampdoria arriva alla sfida con una lunga lista di indisponibili, mancheranno infatti gli infortunati Winks, De Luca, Quagliarella, Conti, Pussetto e Sabiri, e lo squalificato Amione. Confermata la difesa a tre con Colley che potrebbe rientrare, uomini contati in mediana dove i centrali saranno Viera e Rincon mentre sugli esterni si piazzeranno Leris e Augello. Le punte saranno Gabbiadini e Lammers, mentre alle loro spalle è sempre vivo il ballottaggio tra Verre, favorito, e Djuricic, appena rientrato dalla squalifica.

Sampdoria-Napoli: le scelte di Spalletti

Il Napoli si presenta a Marassi al gran completo, senza infortunati e squalificati. Spalletti ha però molti dubbi da sciogliere, in difesa Mario Rui e Juan Jesus potrebbero scalzare Rrahmani e Olivera, possibile anche il cambio di modulo con l'abbandono del 4-3-3 per un più propositivo 4-2-3-1 in cui tornerebbe titolare Raspadori alle spalle di Osimhen con Zielinski inizialmente in panchina. Dubbi anche sulle fasce con Elmas e Politano che insidiano Kvaratskhelia e Lozano.

Sampdoria-Napoli: probabili formazioni

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Colley; Leris, Viera, Rincon, Augello; Verre; Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Lozano, Raspadori,Kvaratskhelia; Osimhen, . All. Spalletti.

Sampdoria-Napoli in diretta tv e streaming

La sfida del Ferraris di domenica 8 gennaio alle 18 tra Sampdoria e Napoli sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN sia sulla App che sul sito ufficiale della piattaforma. In tv il match sarà visibile sul canale Zona DAZN al 214 del decoder di Sky ma solo per gli abbonati ad entrambi i servizi. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini con al suo fianco Simone Tiribocchi.