Sampdoria-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Napoli per il pokerissimo, la Sampdoria per continuare a crescere. La sfida di Marassi rapresenta un nuovo importante esame per Luciano Spalletti, unico allenatore a punteggio pieno in Serie A e reduce dalla straripante vittoria 4-0 in casa dell’Udinese di lunedì. Gli azzurri affronteranno i blucerchiati che dopo la sconfitta all’esordio in casa contro il Milan hanno bloccato sul pari Sassuolo e Inter e nell’ultimo turno hanno vinto la prima gara in campionato con un secco 3-0 contro l’Empoli.

Le Probabili formazioni di Sampdoria-Napoli

D’Aversa ha pochi dubbi da sciogliere in vista del match. Thorsby e Adrien Silva, titolari nel cuore del campo, sono usciti malconci dal match del Castellani. Il primo è in forte dubbio e difficilmente ci sarà, il secondo invece dovrebbe stringere i denti e schierarsi al fianco di Ekdal. Per il resto si va verso la conferma della squadra che ha battuto l’Empoli con Audero in porta, Bereszynski e Augello laterali di difesa, mentre Yoshida e Colley saranno i centralo.

Sulle fasce Candreva, in grande forma, giocherà a destra, con il gioiellino Damsgaard impegnato dal’altra parte. Poche scelte nel settore offensivo visto che Gabbiadini e Verre sono ai box, giocheranno ancora Quagliarella e Caputo, con l’ex Sassuolo caricato dalla doppietta di domenica scorsa.

Qualche nodo ancora da sciogliere anche per Spalletti a partire dalla difesa dove Rrhamani dovrebbe spuntarla nuovamente su Manolas. Le assenze di Lobotka e Demmme per infortunio costringono il Napoli a schierare ancora la coppia di centrocampo Anguissa e Fabian Ruiz, rebus invece nelle caselle alle spalle del bomber Victor Osimhen. Al centro del tridente di trequartisti si rivedrà Zielinski, a sinistra nessuno può togliere il posto a Insigne, mentre a destra è sfida Politano-Lozano con possibile staffetta a gara in corso. Di seguito lo schema con le probabili formazioni:

Sampdoria (4-4-2) Audero, Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. All. D’Aversa

Napoli (4-2-3-1) Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Polittano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Dove vedere Sampdoria-Napoli in diretta streaming e in tv

Tutto quasi pronto quindi per uno dei match più interessanti del turno infrasettimanale di Serie A, per non perdersi lo spettacolo del Ferraris la gara sarà trasmessa in diretta tv e in streaming solo da DAZN. La piattaforma è visibile tramite App, e fruibile su Smart Tv, pc, tablet, smartphone, Google Chromecast, Amazon Fire Stick, oppure sulle console Playstation e Xbox. La telecronaca del match sarà affidata la giornalista Edoardo Testoni e a Stefan Schwoch, commentatore tecnico che durante la sua carriera da giocatore ha anche vestito la maglia del Napoli tra il 1999 e il 2000.