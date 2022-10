Sampdoria, testa a testa Stankovic-De Rossi per la panchina

Si è ridotta a due la lista dei candidati al ruolo di nuovo allenatore della Sampdoria. Le ultime notizie sono quelle di un ballottaggio tra Dejan Stankovic e Daniele De Rossi, per entrambi sarebbe la prima esperienza in panchina in Serie A. L'ex Inter ha fatto molto bene con la Stella Rossa vincendo uno Scudetto con record di punti per poi lasciare il club in estate dopo l'eliminazione dai preliminari di Champions League. L'ex Roma invece sta seguendo il corso a Coverciano ed oltre alla lunga carriera da giocatore ha alle spalle un'esperienza nello staff di Mancini in Nazionale anche durante l'Europeo vinto dagli azzurri.

Sampdoria, il nuovo allenatore sarà uno tra Stankovic e De Rossi

Secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà il serbo sarebbe in vantaggio sull'altro candidato. Stankovic era già stato contattato la scorsa stagione, ma le vicissitudini giudiziarie di Ferrero, suo grande estimatore, avevano bloccato la trattativa. Ora i colloqui sono ripresi e sembrano abbiano portato buoni risultati anche se la scelta non è ancora definitiva.

Il Secolo XIX infatti ha rivelato che nelle ultime ore ci sarebbe stato un contatto con Daniele De Rossi che per ascoltare la proposta della Sampdoria avrebbe anche lasciato Coverciano dove sta seguendo il corso per il patentino da allenatore. Anche lui come Stankovic piaceva all'ex presidente Massimo Ferrero prima che Giampaolo tornasse a Genova.

Sono quindi ore calde, domani la squadra riprende ad allenarsi a Bogliasco, possibile che possa già essere il nuovo mister a guidare il gruppo in vista del delicatissimo match con il Bologna di sabato prossimo alle 20,45. I blucerchiati sono ultimi in classifica, non hanno ancora vinto in campionato, sono reduci da quattro sconfitte di fila e hanno il peggiore attacco e la peggiore difesa del campionato. La salvezza ad oggi sembra un miraggio, ma forse con il cambio in panchina le cose potranno cambiare.