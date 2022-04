Sampdoria - Roma 0-1: tabellino e dove vedere gli highlights

La Sampdoria perde 1-0 contro la Roma e non riesce ad allungare in maniera definitiva sulla zona rossa. Buona partenza nel primo tempo con un paio di tentativi di Thorsby e Caputo, ma la sbloccano i giallorossi con Mkhitaryan che sfrutta una delle poche sbavature difensive per bucare Audero da due passi dopo un salvataggio di Thorsby su Abraham. I blucerchiati rimangono in partita e rischiano solo in chiusura di primo tempo su un retropassaggio suicida di Bereszynski, nella ripresa prendono in mano il pallino del gioco e non lo mollano più rendendosi però poche volte pericolosi: ci prova Sabiri al 65', poi Quagliarella all'86', nel mezzo un lampo di Abraham con un tiro deviato in corner. Non basta l'arrembaggio finale per riacciuffare il pareggio, ora testa ai prossimi impegni, probabilmente decisivi per una salvezza che si spera non sia sofferta: Bologna in trasferta, Salernitana a Marassi e poi Verona al Bentegodi.

Il tabellino

Reti: 26' Mkhitaryan.

Sampdoria (4-3-2-1): Audero 6; Bereszynski 5.5, Colley 5.5, Ferrari 6 (91' Yoshida sv), Murru 5.5 (59' Augello 6); Candreva 6, Rincon 6 (59' Vieira 6), Thorsby 5.5 (72' Trimboli 6); Sabiri 6.5, Sensi 6 (46' Quagliarella 5.5); Caputo 6. All. Giampaolo.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 6, Ibanez 6; Karsdorp 6.5, Oliveira 6 (Kumbulla sv), Cristante 6, Zalewski 6 (79' Vina sv); Pellegrini 6.5 (92' Bove sv), Mkhitaryan 7; Abraham 6 (79' Shomurodov sv). All. Mourinho.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Note: ammoniti Ibanez, Bereszynski, Oliveira, Sabiri, Pellegrini.

Sampdoria - Roma 0-1: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Sampdoria - Roma 0-1 giocata domenica 3 aprile sono disponibili su Sky Sport