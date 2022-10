Sampdoria-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Non è disposta ad aspettare l’Europa, con la Roma destinata a vincere per mantenere un posto nel tabellone della seconda competizione continentale, e non concede pause di riflessione il campionato, che vede i giallorossi inseguiti da Juventus ed Inter ma il podio a portata di tiro. Per questo, contemplare alternative al bottino pieno nella trasferta del “Ferraris” contro la Sampdoria non è proprio previsto, con la consapevolezza che strappare i tre punti ad una formazione che ha da poco cambiato guida tecnica, ed affamata di risultato per migliorare una classifica che la vede desolatamente sul fondo, non sarà una passeggiata. La Roma si presenta all’appuntamento forte delle due affermazioni esterne sul campo dell’Empoli ed a San Siro contro l’Inter, ma la striscia di imbattibilità fuori casa sale a quota 3 se si considera il recente 1-1 di Siviglia col Betis in Europa League. L’ultimo incrocio della scorsa stagione sorrise ai giallorossi, che espugnarono Genova con una rete di Mkhitaryan, e risale al campionato passato anche l’ultima affermazione in serie A dei blucerchiati. La Samp, infatti, non vince da fine maggio (4-1 alla Fiorentina) e sta vivendo la striscia più lunga senza successi nel massimo torneo (10 gare), a sedici anni di distanza dalle 17 partite senza i tre punti vissute tra febbraio e settembre 2006 con Novellino in panchina.

Sampdoria-Roma, le scelte di Stankovic

Per la sfida contro i giallorossi il neo allenatore dei blucerchiati non disporrà di Murillo, costretto ai box da un problema al bicipite femorale. Davanti ad Audero si sistemeranno quindi Ferrari e Colley al centro con Bereszynski ed Augello esterni bassi. La retroguardia verrà schermata dalla coppia in mediana formata da Rincon e Vieira, ma non è da escludere l’utilizzo dell’ex di turno Villar. Sulla trequarti dovrebbero trovare spazio Sabiri, Djuricic e Gabbiadini (con quest’ultimo insidiato da Leris) a supporto di Caputo che agirà da vertice offensivo. Probabile, a gara in corso, l’utilizzo di Quagliarella.

Sampdoria-Roma, le scelte di Mourinho

Il tecnico portoghese dovrebbe riavere Karsdorp, che però non troverà spazio nell’undici titolare con Zalewski e Spinazzola ancora a presidiare i binari laterali. Nessun cambio nemmeno in difesa, vista la possibile indisponibilità di Kumbulla ancora alle prese con le noie muscolari accusate prima del match di Europa League con il Betis: pertanto ci saranno ancora Mancini, Ibanez e Smalling a proteggere Rui Patricio tra i pali. I dubbi sono quindi legati al cuore della mediana, dove sono favoriti Matic e Cristante con Camara possibile sorpresa dal 1’, e nel fronte offensivo dove Pellegrini e Zaniolo potrebbero posizionarsi sulle trequarti alle spalle di Belotti, favorito nel ballottaggio con Abraham.

Sampdoria-Roma, le probabili formazioni

Sampdoria (4-2-3-1): Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello, Rincon, Vieira, Gabbiadini, Djuricic, Sabiri, Caputo. All. Stankovic

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola, Zaniolo, Pellegrini, Belotti. All. Mourinho

Sampdoria-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Sampdoria-Roma sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.