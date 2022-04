Sampdoria-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una Roma “forza 9” (cinque vittorie e quattro pareggi nelle ultime nove uscite) di scena al “Ferraris” per continuare a piantonare la quinta posizione in classifica, e portare a dieci la striscia di risultati utili consecutivi, traguardo che manca dalla stagione 2015/2016 (quando, con Spalletti in panchina, arrivò a quota 17). Di fronte una Sampdoria che con Giampaolo in panchina ha migliorato la propria media punti con nove lunghezze messe in cassaforte in otto turni, frutto di tre vittorie, mentre il segno X non esce addirittura da fine 2021 (curiosamente, dalla gara di andata giocata all’Olimpico contro i giallorossi, finita 1-1). Fari puntati anche sugli attaccanti: Ciccio Caputo può salire in doppia cifra nella classifica marcatori per la sua quarta stagione consecutiva nel massimo campionato, Tammy Abraham è a caccia del sedicesimo centro nel torneo, che gli permetterebbe di raggiungere Pedro Manfredini al secondo posto nella graduatoria dei migliori bomber al primo anno di militanza in giallorosso. Attesa anche per l’eventuale utilizzo di Fabio Quagliarella, che scendendo in campo toccherebbe quota 527 gettoni in serie A, agganciando una leggenda del calcio italiano come Gianni Rivera.

Sampdoria -Roma , le scelte di Giampaolo

Con Damsgaard e Gabbiadini indisponibili, e Conti e Giovinco che hanno svolto lavoro individuale, per l’allenatore dei blucerchiati sono quattro i dubbi da sciogliere, uno per reparto. A partire dal portiere, con Audero che potrebbe essere confermato tra i pali a scapito di Falcone. In difesa sui lati si posizioneranno Bereszynski e Murru mentre Augello partirà dalla panchina, invece al centro il rientro di Colley dà sostanza al duello Yoshida e Ferrari per una maglia dal 1’. A centrocampo sicuri Candreva e Thorsby, monitoraggio costante sulle condizioni di un Ekdal non al meglio e Rincon pronto a sostituirlo come play maker. In avanti sicuro Caputo: o come unico riferimento offensivo supportato dalla coppia di trequartisti Sensi-Sabiri, oppure il sacrificio di uno dei due vedrebbe l'inserimento di Quagliarella nel tandem d’attacco.

Sampdoria - Roma, le scelte di Mourinho

Il tecnico portoghese deve fare i conti con il possibile forfait di Zaniolo, alla prese con un affaticamento muscolare, e con la sosta ai box di Veretout. La loro contemporanea indisponibilità porterebbe quindi a disegnare un fronte offensivo con Mikhitaryan e Pellegrini in appoggio ad Abraham, e la coppia Oliveira-Cristante nel cuore della linea mediana. Sui binari laterali Karsdorp a destra ed il ballottaggio Zalewski-Vina sulla sinistra. Retroguardia che sarà formata da Mancini-Ibanez-Smalling (meno probabile l’utilizzo di Kumbulla) a protezione di Rui Patricio. Tra le opzioni contemplabili, El Shaarawy per garantire maggiore spinta propulsiva sul versante mancino e Felix come alternativa nel pacchetto avanzato.

Sampdoria - Roma, le probabili formazioni

Sampdoria (4-3-2-1): Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru, Candreva, Rincon, Thorsby, Sensi, Sabiri, Caputo. All. Giampaolo

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Zalewski, Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham. All. Mourinho

Sampdoria - Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Sampdoria-Roma sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.