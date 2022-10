Roma, dopo l'Europa tappa a Genova. Con un occhio al Napoli

Un pareggio vitale, come definito da José Mourinho, quello di Siviglia contro il Betis. Ma che non sazia la Roma in un’Europa League che la allontana dal secondo posto nella Pool (il Ludogorets ha diligentemente svolto il compito assegnatogli battendo l’Helsinki fanalino di coda) e che vede incombere lo spettro di un’altra partecipazione alla Conference League, vinta la scorsa primavera. D’altronde, a 180’ minuti dal termine della fase a gironi, la calcolatrice serve ma non distoglie dall’obiettivo: il primo posto nel girone è sfumato per effetto dei sei punti di distanza dal Betis che è in vantaggio negli scontri diretti, la seconda piazza è distante tre lunghezze. E per raggiungerla, servirà innanzitutto che il Betis strappi un punto nelle due prossime uscite europee (un arrivo a tre a quota 10 manterrebbe i giallorossi terzi per effetto della classifica avulsa) ma soprattutto battere l’Helsinki in Finlandia giovedì 27 e ripetersi con almeno due gol di scarto contro il “Ludo”, nel sesto ed ultimo incontro del gruppo all’Olimpico. Un modo per non preoccuparsi troppo né dei risultati dei bulgari, né della differenza reti che sarebbe contemplata qualora la Roma concludesse la prima fase con gli stessi punti dei campioni della P?rva Liga.

Tra il pensiero di fronteggiare qualcuno degli “squali” che retrocederanno dalla Champions (citazione del tecnico portoghese) e quello di scendere in Conference League con sulle spalle la candidatura autorevole ad alzarla di nuovo, c’è però la Sampdoria. Prossima avversaria di una Serie A che nei quartieri residenziali vede un notevole traffico – cinque squadre in due punti tra il secondo ed il sesto posto – ed ideale rampa di lancio per la sfida del 23 ottobre, quando nella capitale si presenterà il Napoli battistrada ed al momento imbattuto in campionato e Champions. I giorni a venire saranno di sicuro utilizzati da Mourinho per mantenere elevata l’attenzione su un avversario in palese difficoltà, con appena cinque reti all’attivo in nove match ed in fondo al gruppo, ma anche capace di strappare un punto a Bologna nella prima assoluta del nuovo tecnico Stankovic.

Intanto, news confortanti arrivano dal reparto infortunati, dopo la tegola dello stop di Dybala il quale, con molta probabilità, sarà obbligato a saltare l’imminente rassegna iridata in Qatar. Se l’argentino, Celik e Wijnaldum torneranno a vestire il giallorosso in gare ufficiali ad anno nuovo, si avvicina il rientro di Nick Karsdorp, operato un mese fa. Il laterale olandese si è rivisto in gruppo, e presto dovrebbe tornare a disposizione di José Mourinho, che per ovviare all’assenza di ambedue i titolari della fascia destra si è ritrovato ad adattare Spinazzola nel ruolo. Stop invece precauzionale per Kumbulla: il difensore italo-albanese ha avvertito un fastidio alla coscia nel corso della rifinitura pre-match in Europa League. Da qui la scelta di non forzare, al fine di non incorrere in problematiche muscolari che assottiglierebbero ulteriormente le scelte nel pacchetto arretrato. Prevista una prova in vista della trasferta di Genova, in cui Kumbulla concorre per una maglia dal primo minuto per concedere un turno di stop a qualcuno del pluriutilizzato terzetto difensivo.