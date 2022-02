Sampdoria - Sassuolo 4-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Squadra in casa

Squadra in casa Sampdoria

Grande prestazione della Sampdoria di Giampaolo: 4-0 al Sassuolo e tre punti d'oro per mettere in sicurezza la classifica dopo quattro sconfitte consecutive. La gara si apre subito con il micidiale uno-due firmato da Caputo e Sensi, poi Falcone blinda la porta nel primo tempo su Ferrari e Berardi e nella ripresa riparte forte la formazione blucerchiata che sfiora subito il tris con Candreva e poi chiude definitivamente i giochi con Conti. La reazione dei neroverdi sbatte ancora una volta su Falcone (bravo su Raspadori e Berardi) e al 90' cala il poker anche Candreva su calcio di rigore. Prima vittoria del 2022 e tre punti d'oro per mantenersi a debita distanza dalla zona rossa.

Sampdoria-Sassuolo 4-0, la cronaca

Articolo su Genova Today

Il tabellino

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru (29' st Augello); Candreva, Rincon (29' st Vieira), Thorsby; Sensi; Caputo, Gabbiadini (36' Supriaha, 13' st Conti). A disp.: Audero, Ravaglia, Sabiri, Askildsen, Magnani, Trimboli. All.: Giampaolo.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi (15' st Harroui), Lopez (28' st Henrique), Traoré (15' st Defrel); Berardi (39' st Ceide), Scamacca, Raspadori. A disp.: Satalino, Pego, Magnanelli, Ayhan, Ciervo, Peluso, Toljan, Ruan. All.: Dionisi.

Arbitro: Maresca.

Marcatori: 5' Caputo, 7' Sensi, 18' st Conti, 45' st rig. Candreva.

Ammoniti: Candreva, Falcone (Sam), Raspadori, Scamacca (Sas).

Sampdoria - Sassuolo 4-0 dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Sampdoria - Sassuolo 4-0 giocata domenica 6 febbraio sono disponibili su Sky Sport